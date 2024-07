Cachorrão Pro Tork Moto Show AGITA evento em MINAS

Neste domingo em Pará de Minas

O Fúria Sobre Rodas promete reunir os amantes de carros com som automotivo, rebaixados e antigos neste domingo, dia 14 de julho, no Parque de Exposições Francisco Olivé Diniz, em Pará de Minas (MG). E para agitar ainda mais a festa, está confirmada a presença do Cachorrão Pro Tork Moto Show.

Seu espetáculo consiste na demonstração de diversas manobras radicais com bicicletas, motocicletas de 135 a 750 cilindradas e karts. Algumas são repletas de efeitos especiais e ainda contam com a interação do público, o que torna tudo mais emocionante. Quem curte adrenalina não pode perder!

Serviço:

O que: Cachorrão Pro Tork Motoshow

Quando: Domingo, dia 14

Onde: Parque de Exposições – Pará de Minas (MG)

Ingressos: https://www.sympla.com.br/ evento/furia-sobre-rodas-em- para-de-minas/2511612