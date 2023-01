Canoístas de Siqueira competem no litoral

A equipe EduCaiaque está em Antonina

Canoístas da EduCaiaque de Siqueira Campos partiram nesta quinta feira (26) de manhã com destino à Antonina, no litoral paranaense, onde vão participar do Festival das Águas, programação do Verão Maior, do governo do estado do Paraná, que acontece neste fim de semana.

A equipe, que já está habituada a conquistar medalhas em competições no Paraná, será dirigida pelo professor treinador Marcelo Carster Livramento Neves, viaja confiante visando fazer uma grande performance e conquistar bons resultados para o município. As modalidades disputadas serão Caiaque Polo, Seasider Cross e Maratona.

O Festival das Águas que está inserido na programação oficial do Verão Maior do Governo do Estado, é uma grande oportunidade para a canoagem paranaense divulgar o esporte, além de contribuir enormemente para que jovens atletas possam desfrutar a prática em local paradisíaco e com a estrutura necessária para um grande evento.

Na equipe siqueirense que viajou com 21 atletas, além do treinador Marcelo, vão estar Karina Aparecida Cristoni Morales e Eliane Cristina Costa Kurani e uma mãe de aluno, auxiliando na logística e suporte aos atletas.

A equipe partiu da Prainha, as 9h00 e as mães que foram acompanhar a saída dos filhos estavam tão ansiosas quanto os atletas, Erica Fernanda de lima, mãe de Iago e Kiara, falou da ansiedade da noite que antecedeu a partida dos Filhos, “eles já foram em outras competições, porém a cada partida eu fico ansiosa, principalmente desta vez que vamos ficar 4 dias com a casa vazia. Porém estaremos aqui na torcida para que, não só os meus filhos, mas que toda a equipe possa competir em alto nível para trazer mais medalhas para Siqueira Campos. Neste final de semana vamos aproveitar para colocar as prozas em dia com meu esposo”, destacou Erica. Dirlene dos Santos Lima, avó de Iago e Kiara, também foi desejar sucesso aos netos e equipe.

Gisele Cristiano Felício, mãe de Lorena, que já conquistou medalha de prata em Itapoá, falou da expectativa da partida da filha, “dá um aperto no coração, porém sabemos que todos os atletas estão em boas mãos com o professor Marcelo. Quero aproveitar para ressaltar que esse programa fantástico, que é o EduCaiaque, fez com que a maioria dos adolescentes e jovens do Balneário tomassem gosto pelo esporte, evitando assim que eles procurem outras atividades que podem não ser a ideal para a idade deles. Parabéns a todos os envolvidos no projeto”, ressaltou Gisele. Já Lorena, falou com convicção de que vai fazer o seu melhor para trazer mais medalhas para o Balneário da Alemoa (Agência Criativa).