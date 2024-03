Cobra homenageia atletas remadores

Os dois são de Siqueira Campos



O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou nesta segunda-feira (25), na Assembleia Legislativa um requerimento solicitando Voto de Congratulações com Menção Honrosa para os atletas remadores do Projeto Educaiaque, Davi Manoel Costa Camara e Vinicius dos Santos Ramos. Foi pela conquista do 1º Lugar na 1ª Copa Brasil de Canoagem de Velocidade, na modalidade K2M500M (menor), que ocorreu em Lagoa Santa (MG), entre os dias 22 a 24 deste mês.

“Quero homenagear a dupla de atletas da canoagem, Davi Manoel Costa Camara e Vinicius dos Santos Ramos, vencedores da 1ª Copa Brasil de Canoagem Velocidade, que treinam no Balneário da Alemoa, em Siqueira Campos, e conquistaram o 1º Lugar na 1ª Copa Brasil de Canoagem de Velocidade. Os jovens atletas Davi e Vinicius e representaram de forma brilhante o Brasil no evento, apresentando um desempenho magnífico, levando a todos os telespectadores ao delírio, fato que nos enche de orgulho, representando um grande incentivo ao desporto siqueirense, paranaense e brasileiro como um todo”, assinalou o parlamentar (Fotos: Agência Criativa).