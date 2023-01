Cobra Repórter anuncia licitação

Curiúva vai ganhar o “Meu Campinho”

O vice-líder do Governo, deputado estadual Cobra Repórter (PSD) anunciou a autorização para a licitação da construção da unidade do “Meu Campinho”, na cidade de Curiúva. O valor inicial é de R$ 519.713,43 e a obra será na Rua Domingos Bonin.

“Trabalhamos junto ao Governo do Estado e no finalzinho de dezembro, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a nossa Sedu, autorizou a licitação. A obra é fantástica, tem campo de futebol com grama sintética e iluminação e diversos outros equipamentos que possibilitam esporte e lazer para toda a família”, destacou Cobra Repórter.