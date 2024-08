Dep. Cobra Repórter enaltece atleta jovem

Performance no 12º Campeonato Mundial de Karatê

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou, na Assembleia Legislativa do Paraná, um requerimento solicitando um Voto de Congratulações com Menção Honrosa ao jovem atleta paranaense Lorenzo Morikawa (foto). A honraria se deve à performance de Lorenzo no 12º Campeonato Mundial de Karatê da WUKF 2024, realizado entre os dias 11 e 14 de julho na cidade de Monterrey, México.

Lorenzo, natural de Siqueira Campos, destacou-se no evento, conquistando o título de Campeão Mundial na categoria sub-8, modalidade kata, além de uma medalha de bronze na modalidade kumite. “Quero exaltar a dedicação e o talento do jovem atleta, que, mesmo com apenas oito anos de idade, já acumula uma série de conquistas impressionantes no karatê”, destacou o deputado Cobra Repórter.

Filho de Dayane Rodrigues Morikawa e Alex Sandre Soares Morikawa, Lorenzo nasceu em 10 de agosto de 2015 e começou sua trajetória nas artes marciais em 2020, influenciado por seus pais, também praticantes da modalidade. Sob a orientação dos renomados senseis José Carlos Machado e Leoni Henrique, Lorenzo rapidamente demonstrou habilidades excepcionais, conquistando títulos em competições locais, nacionais e agora internacionais.

O jovem atleta é membro da Associação Kanzen de Karatê de Siqueira Campos e integra a Seleção Brasileira de Karatê. Em sua carreira, ele é duas vezes Campeão Paranaense e duas vezes Vice-Campeão Brasileiro. Atualmente, Lorenzo ostenta a faixa marrom e tem como meta alcançar a faixa preta até os 10 anos de idade.

Em seu requerimento, o deputado Cobra Repórter enfatizou o orgulho que Lorenzo traz para o Estado do Paraná e para o Brasil, destacando-o como um exemplo inspirador para jovens atletas e um fortalecimento para a cultura esportiva brasileira e paranaense.