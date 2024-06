Prefeitura atendeu distrito do Campinho

Prefeitura de Ibaiti estimula esporte

Nos últimos anos, o Distrito do Campinho recebeu significativos investimentos da administração da Prefeitura de Ibaiti.

Entre as principais obras está a revitalização do Ginásio de Esportes Galvão Garcia da Cunha Dias — que hoje faz parte do Complexo Esportivo que foi implantada naquela região.

A reforma do ginásio foi um compromisso de campanha para realizar o sonho dos moradores daquela região.

Desde então, as famílias, em especial os jovens, têm usufruído o espaço para práticas esportivas e de lazer.