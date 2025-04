EMERSON Loth conquista décimo PRIMEIRO título

Piloto Pro Tork confirmou favoritismo na categoria principal

Emerson Loth confirmou o favoritismo no Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade ao vencer a grande final da temporada 2024 e celebrar junto a Pro Tork Racing Team seu décimo primeiro título na categoria principal, a Elite. O evento aconteceu no último domingo, dia 13 de outubro, na cidade de Salgado Filho, localizada no sudoeste do estado.

A prova, com base no Bosque Municipal Arnaldo Busato, contou com aproximadamente 120 quilômetros de percurso. Pela manhã os competidores percorreram 55 e na parte da tarde mais 65. O mau tempo que antecedeu a competição tornou o traçado ainda mais difícil, com bastante barro e pedras. Mas o piloto, mais conhecido como Bomba, provou outra vez porque é um dos principais nomes da modalidade no país.

O time da maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes celebrou a conquista da taça. Emerson aproveitou para agradecer ao fim do evento. “Gostaria de registrar meu muito obrigado a todos que torcem por mim, meus patrocinadores, minha família, Deus. Sou grato por tê-los comigo nessa jornada”, disse.