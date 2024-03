Fábio Pacheco coloca sua experiência a serviço do futsal da AABB

Treinador há 15 anos

Os 90 estudantes selecionados para participar projeto FUTSAL AABB CURITIBA em parceria com o Conselho de Associações Atléticas Banco do Brasil do Estado do Paraná estão tendo o privilégio de serem treinados pelo professor Fábio Pacheco que há 15 anos é um dos treinadores da AABB.

Além de muitos títulos conquistados com as equipes de competição, ele é responsável pela formação de muitos meninos que hoje integram as categorias de base de importantes clubes de futebol como o Coritiba, Athletico, Paraná Clube e Hope Internacional.

“O futsal é um esporte complexo, com muita informação e demanda um trabalho de muita atenção. Nesse projeto trabalhamos a iniciação, muitos meninos estão tendo o contato com o futsal pela primeira vez, mas é bonito de ver o quanto se dedicam, absorvem os ensinamentos e gostam de aprender”, explica o professor, atual bicampeão paranaense sub-10 e sub-11 e vice-campeão da Taça Brasil em 2022 como técnico da equipe paranaense sub-10.

Fábio é oriundo de uma família de ex-jogadores, com destaque para o irmão Pachequinho, formado na AABB e ídolo da torcida do Coritiba. Iniciou no futsal, também na AABB, aos seis anos de idade, passou pelas categorias de base do Coritiba por três anos e mais tarde se formou em Educação Física. Ao todo, são 27 anos dedicados à bola, experiência que ele procura passar aos meninos. Além de Pacheco, o projeto conta também com o professor e Thiago Souza, ex-goleiro da AABB e de outras equipes.

O Projeto de Futsal AABB Curitiba está sendo desenvolvido através da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte com patrocínio da Copel e apoio do grupo Potencial, grupo Servopa e RDP Petróleo.

Serviço: Endereço: Av. Victor Ferreira do Amaral, 771 – Tarumã, Curitiba.

Futsal da AABB