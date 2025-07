Jacarezinho define os classificados nos JAPs

Para a próxima etapa regional

Na tarde de domingo, 29 , chegou ao fim a fase regional da 67ª edição dos Jogos Abertos do Paraná (JAPS), no Ginásio de Esportes Cássio Arantes Pereira, em Jacarezinho. Com o encerramento das partidas, foram definidos os classificados para a segunda etapa nas modalidades de vôlei e futsal, nas categorias masculina e feminina.

A próxima fase terá início na sexta-feira, 4 de julho, com as quartas de final do futsal masculino e o início das disputas nas modalidades de handebol e basquetebol. Já no sábado, acontecem as semifinais do futsal e do voleibol, envolvendo equipes de ambos os gêneros. Os campeões avançam para a fase macrorregional, que será realizada em Jandaia do Sul, reunindo também os vencedores das regionais de Londrina e Ivaiporã.

Os JAPS são promovidos pelo Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Esporte, com o apoio das prefeituras dos municípios-sede. A edição de 2025 registra 794 equipes e mais de 13,2 mil participantes, superando os 12,1 mil inscritos em 2024.

A fase regional contempla 62,9% das cidades paranaenses, abrangendo um total de 251 municípios, reforçando o papel dos JAPS como uma das principais competições esportivas do estado.