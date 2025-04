Final Big Trail agita SIQUEIRA Campos

De sexta-feira até domingo

As últimas etapas do BITES Sportbay 2024 ocorrerão entre os dias 27 e 29 de setembro, no Centro de Treinamento Pro Tork, em Siqueira Campos. Com trajetos desafiadores, o evento vai reunir pilotos de diversas categorias, como Trails, Big, Big Pró e Heavy Pró, além das categorias Trails Feminina, Big Trails Feminina e Tourist Trophy.

Programação e Trajetos– As categorias Trails, Big, Big Pró e Heavy Pró terão dois trajetos diferentes, enquanto Tourist Trophy, Trails Feminina e Big Trails Feminina percorrerão o mesmo trajeto nos dois dias de prova.

Big Trails são “tanques de guerras das motos”. Algo relativamente recente na indústria automobilística. Começam a aparecer no final dos anos 1970, aliando agilidade e leveza para pilotar na terra. Hoje, as Big Trail estão maiores e com uma aparência mais robusta. Porém, o peso da moto se mantém.

As categorias Trails Feminina, Big Trails Feminina e Tourist Trophy seguirão um circuito de 6 km por volta, com 6 voltas no primeiro dia e 4 no segundo. Já as categorias Trails, Big, Big Pró e Heavy Pró terão provas distintas nos dois dias:

No dia 28, a etapa será numa propriedade vizinha ao Centro de Treinamento, com uma especial de 12 km, onde o piloto poderá ter um intervalo entre uma volta e outra, dependendo do seu desempenho. No dia 29 (domingo), os pilotos enfrentarão um circuito de 7 km por volta, completando 6 voltas ininterruptas a partir da primeira largada.

Largada Promocional: Um Show Pela Cidade

No dia 28, às 8h10, os competidores, juntamente com os presentes, participarão de uma largada promocional, com um comboio que atravessará a cidade de Siqueira Campos, em um percurso de 15 km. Com escolta e duração estimada de 30 minutos, esse comboio partirá do paddock em direção ao local de largada das categorias Trails, Big, Big Pró e Heavy Pró.

Premiação e Campeões de 2024 – Após a conclusão da 7ª etapa, os campeões do BITES Sportbay 2024 serão oficialmente anunciados, com a cerimônia de premiação prevista logo em seguida (imagens: Mateus Pereira/Dirt Fotos).