Guapirama terá Campinho e Playground

Homologada licitação com recursos destinados pelo deputado Cobra Repórter

O Paraná Cidade homologou, nesta terça-feira (7), a licitação para a construção do Meu Campinho, na cidade de Guapirama, com recursos destinados, por meio de emenda parlamentar, do deputado Cobra Repórter (PSD). O valor é de R$ 490.557,97.

A obra será construída na Rua José Angelo de Oliveira, no Residencial Portal Alvorada II, e terá playgrond, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo. O deputado atendeu ao pedido do prefeito Edui Gonçalves e sua equipe.

“Temos obras importantes em Guapirama com recursos meus, como os quatro barracões industriais para os quais destinei R$ 2 milhões, também já liberei R$ 1,1 milhão para o novo Centro Municipal de Educação Infantil, enviei recursos para a cobertura da Escola Municipal, trabalhei pela construção de 51 moradias pelo programa Casa Fácil do Governo do Estado, entre outras. O Meu Campinho vem completar este complexo de obras e garantir o lazer para as famílias de Guapirama”, enfatiza o deputado Cobra Repórter.