Honraria ao atleta Ronan Cordeiro dos Jogos Paralímpicos

Medalha de Prata em Paris

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou, nesta semana, uma proposta de Menção Honrosa na Assembleia Legislativa do Paraná ao atleta paralímpico Ronan Cordeiro, natural de Curitiba, em reconhecimento a performance nos Jogos Paralímpicos de 2024, em Paris, onde conquistou a medalha de prata na prova de triatlo, classe PTS5.

A trajetória de Ronan é marcada por superação e conquistas. Nascido com uma má-formação congênita na mão esquerda, ele nunca permitiu que isso limitasse seus sonhos. Aos 27 anos, Ronan já acumula uma série de vitórias, incluindo o quinto lugar nos Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2020 e uma medalha de bronze no Campeonato Mundial de 2021.

Nos Jogos de Paris, Ronan Cordeiro brilhou no triatlo, enfrentando o desafio do Rio Sena com garra e habilidade. Após completar os 750 metros de natação em segundo lugar, ele assumiu a liderança na transição para o ciclismo. Apesar de cair para a quinta posição nos 20 km de ciclismo, Ronan recuperou-se na corrida final de 5 km, conquistando a prata em um duelo emocionante com o americano Chris Hammer.

“Com esta homenagem quero reconhecer não apenas a conquista esportiva de Ronan, mas também seu papel como exemplo de superação e inspiração para milhares de pessoas. As ações de Ronan promovem o fortalecimento da cultura esportiva no Brasil e no Paraná, incentivando a integração social, a superação e a educação”, destacou o deputado Cobra Repórter.

Foto: Alessandra Cabral/CPB