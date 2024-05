Começam os Jogos de Aventura e NATUREZA

A edição 2024 dos Jogos de Aventura e Natureza (JANs), do Governo do Estado, começa por Curitiba e Região Metropolitana. A partir desta sexta-feira, 17 de maio, e até o dia 02 de junho, mais de 40 modalidades – de terra, ar e água – tomarão conta de diversos espaços da Capital, de São José dos Pinhais, Campo Largo, Campina Grande do Sul e Piraquara. É a primeira vez que os JANs acontecem nesta região.

Em Curitiba, são destaques a Taça Brasil de Canoagem e Paracanoagem de Velocidade (17 a 19) no Parque Náutico, e o Campeonato Brasileiro de Teqball, na Praça Oswaldo Cruz (18 e 19). São torneios de nível nacional que acontecem nos JANs em parceria com o Governo do Estado do Paraná e a prefeitura da Capital.

Outro evento, que é inédito nos JANs, é o Encontro Internacional do Esporte Escolar, com participação de gestores do esporte na categoria do Brasil e de outros países. Serão diversas modalidades, apresentações, seminários e oficinas realizadas no Parque Barigui, no dia 25 de maio.

Criados pelo Governo do Estado, em 2019, e realizados pela Secretaria do Esporte (SEES), os Jogos de Aventura e Natureza são uma iniciativa pioneira no Brasil, que integra a prática esportiva, o turismo e a preservação ambiental em um evento itinerante, gerando impactos positivos tanto para a comunidade esportiva quanto para a economia local.

Em 2023, somadas as etapas Litoral, Corredor das Águas (Noroeste), Norte e Angra Doce, mais de 160 mil pessoas se envolveram nas disputas e na torcida.

A primeira etapa foi realizada em Londrina e Alvorada do Sul, no começo de junho. Foram destaques os Jogos Indígenas, o Festival das Famílias e competições de handebol de praia, futebol americano, light kart e street skate. Em seguida, o Litoral sediou o Festival de Inverno, abrangendo Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná, oferecendo um amplo leque de modalidades esportivas e atividades culturais.

O mês de setembro foi marcado pela terceira etapa, realizada em Maringá, Marialva, Marilena, Nova Londrina, Terra Rica, Paranavaí, Porto Rico e São Pedro do Paraná, proporcionando um total de 47 atividades em diversos municípios do Noroeste. A última etapa, sediada no Norte Pioneiro, na região de Angra Doce, envolveu os municípios de Carlópolis, Jacarezinho, Ribeirão Claro, Siqueira Campos e Tomazina. No total, foram promovidas 119 atividades, somando ações esportivas e integradas.

Para este ano já estão confirmadas outras duas etapas: o retorno do Festival de Inverno, entre os dias 13 e 21 de julho, no Litoral, e uma nova etapa, no Vale do Iguaçu, entre 14 e 22 de setembro.

O diretor de Inovação da SEES, Tiago Campos, afirma que o objetivo do Estado é expandir os Jogos de Aventura e Natureza para locais inéditos e promover ainda mais integração pelo esporte. “Queremos cada vez mais fomentar as modalidades esportivas, dar o apoio e todo o suporte necessário para que as federações esportivas possam realizar suas competições movimentando cada vez mais o setor e valorizando os atletas”, disse.

Confira programação completa da etapa Curitiba e RMC:

17 a 19/5 – Taça Brasil de Canoagem e Paracanoagem Velocidade – Parque Náutico, Curitiba

18 e 19/5 – Campeonato Brasileiro de Teqball – Praça Oswaldo Cruz, Curitiba

18 e 19/5 – Campeonato Paranaense de Basquete 3×3 – Praça Eppinghaus, Curitiba

18/5 – Campeonato Paranaense de Futebol Americano – Croco Stadium, Curitiba

19/5 – Campeonato Paranaense de Orientação – Clube Santa Mônica, Colombo

19/5 – Pedala Metropolitano – Clube da Gente Boa Vista, Curitiba

24 a 27/5 – Seminário Internacional do Desporto Escolar – Clube Curitibano, Curitiba

25/5 – Atletismo Cross Country – Parque de Eventos Quielse Crisóstomo, Campina Grande do Sul

25/5 – Maratona Aquática – Clube Curitibano, Curitiba

25/5 – Campeonato Paranaense de Taekwondo Escolar – Praça Oswaldo Cruz, Curitiba

25/5 – Desafio Solidário das Estrelas de Voleibol – Praça Oswaldo Cruz, Curitiba

25/5 – Corrida de Aventura – Vinícius Moreira Horsemanship, Piraquara

25 e 26/5 – Velocross – Crozetta Park Cross, Campina Grande do Sul

25 e 26/5 – Patinação de Velocidade – Parque Barigui, Curitiba

25 e 26/5 – Campeonato Paranaense de Teqball – Praça Oswaldo Cruz, Curitiba

25 e 26/5 – Campeonato Paranaense de Vôlei de Praia Escolar – Centro de Esporte e Lazer Ney Braga, São José dos Pinhais

26/5 – Campeonato Paranaense de Hapkido Escolar – Praça Oswaldo Cruz, Curitiba

30/5 – BMX Freestyle – Chalé Centro Poliesportivo, Piraquara

30/5 – Corrida de Aventura – Vinícius Moreira Horsemanship, Piraquara

30 e 31/5 – Beach Tennis Escolar – Jardim Botânico, Curitiba

30 e 31/5 – Campeonato Paranaense de Skate Park – Complexo Esportivo Tarumã, Curitiba

30/5 a 1/6 – Paraquedismo – Aeródromo Max Fontoura, Campo Largo

30/5 a 2/6 – Oficinas Esportivas – Punhobol – Vôlei De Praia – Beach Tennis – Taekwondo – Hapkido – Parque Barigui, Curitiba

31/5 – Wheeling – Parque Linear Rio Timbu, Campina Grande do Sul

31/5 – Campeonato Paranaense de Flag Football – Parque Barigui, Curitiba

31/5 – BMX Freestyle – Praça da Juventude, São José dos Pinhais

31/5 a 2/6 – Beach Tennis – Jardim Botânico, Curitiba

31/5 a 2/6 – Campeonato Paranaense Vôlei de Praia – Parque Barigui, Curitiba

1/6 – BMX Freestyle – Parque Barigui, Curitiba

1/6 – Ciclismo Pista – Velódromo Curitiba, Curitiba

1/6 – Cross Games – Parque Barigui, Curitiba

1/6 – Encontro de Jipe – Parque Barigui, Curitiba

1/6 – Orientação Sprint Escolar – Parque Barigui, Curitiba

1/6 – Kart Rentall – Kartódromo, São José dos Pinhais

1 e 2/6 – Campeonato Paranaense de Luta de Braço – Parque Barigui, Curitiba

1 e 2/6 – Beach Soccer – Praça do Carmo, Curitiba

1 e 2/6 – Festival da Família – Parque Barigui, Curitiba

1 e 2/6 – Patinação de Velocidade – Parque Barigui, Curitiba

1 e 2/6 – Campeonato Paranaense de Punhobol Escolar – Parque Barigui, Curitiba

1 e 2/6 – Campeonato Paranaense de Skate Street – Complexo Esportivo Tarumã, Curitiba

1 e 2/6 – Enduro Equestre – Vinícius Moreira Horsemanship, Piraquara

1 e 2/6 – Futevôlei – Praça Afonso Botelho, Curitiba

1 e 2/6 – Handebol de Areia – Praça da Juventude, São José dos Pinhais

2/6 – BMX Freestyle – Parque Linear Rio Timbu, Campina Grande do Sul

2/6 – Wheeling – Chalé Centro Poliesportivo, Piraquara

2/6 – Enduro Kart – Kartódromo, São José dos Pinhais