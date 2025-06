Jacarezinho SEDIA Olimpíadas das Apaes

Nos dias 27 a 28 de novembro

Nas quarta-feira e quinta-feira (27 e 28) o Sesc Jacarezinho sedia pela primeira vez as Olimpíadas da Apae que terá a participação de 12 associações e mais de 330 alunos com idades entre oito e 66 anos. A abertura dos jogos será às 8h de quarta-feira com o acendimento da pira olímpica, desfile das delegações, a recepção feita por palhaços e serviço de cabine fotográfica para os atletas captarem suas imagens.

“Os jogos da Apae promovem esporte, superação, promovem a integração, amizade, respeito e autonomia. Além das medalhas, os atletas querem concluir as provas, vencer limites e superar desafios”, disse o deputado Luiz Romanelli (foto) que destacou o trabalho parlamentar do deputado Bazana (PSD) em apoio às Apaes do Paraná.

Nesta edição as Olimpíadas trazem as seguintes modalidades: caminhada e corrida PC (paralisia cerebral) e cadeirante, boliche adaptado, chute ao gol, lançamento de pelota,arremesso a cesta, futsal e bola queimada.

Participam dos jogos as Apaes de Barra do Jacaré, Jacarezinho, Abatiá, Andirá, Cambará, Carlópolis, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina. O deputado Romanelli representa as cidades da região na Assembleia Legislativa. (com informações do Sesc).