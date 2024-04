Jogos Escolares do Paraná chegam aos 70 ANOS EM 2024

Foram mais de 113 mil participantes de 396 municípios em 2023

A edição 2024 dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps), que começa em 3 de maio, vai comemorar, também, os 70 anos de existência da competição.

Um dos mais tradicionais eventos esportivos promovido pelo Governo do Estado, os Jeps reúnem atletas de 12 a 17 anos, alunos de escolas estaduais, municipais e particulares em disputas de futsal, atletismo, basquetebol, voleibol, handebol e xadrez (além de badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis, tênis de mesa, vôlei de praia e golf7, disputados apenas nas fases finais).

A primeira edição foi no início dos anos 1950, com o nome Jogos Colegiais do Paraná (Jocops), realizada apenas em Curitiba. Participaram 52 instituições de ensino, ginasiais e colegiais. Em 1975, já abrangendo o Interior do Estado, a competição passou a ser denominada Jogos Escolares do Paraná. Em 2022, os Jeps tiveram mais de 90 mil inscritos, entre alunos-atletas e professores-treinadores, de 395 municípios, um recorde até então. Em 2023, foram mais de 113 mil participantes de 396 municípios.

Realizados pela Secretaria de Estado do Esporte (SEES), em parceria com a Secretaria da Educação, municípios e a Federação Paranaense do Desporto Escolar, os Jeps crescem a cada edição em número de participantes, qualidade dos atletas e interesse da comunidade. Atualmente, quase todos os municípios enviam delegações para as disputas, movimentando diversas regiões das sedes das fases municipal, regional, macrorregional e final.

Após a fase estadual, as seleções paranaenses, formada pelos destaques, participam do calendário nacional representando o Paraná. No ano passado, o Paraná levou 262 pessoas para a disputa dos Jogos Escolares Brasileiros (Jebs), em Brasília. Também foram enviados 202 atletas e treinadores para Ribeirão Preto para os Jogos da Juventude do Comitê Olímpico Brasileiro e 24 para a Bahia, onde o Paraná foi campeão do Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar.

A coordenadora dos Jeps na Secretaria do Esporte, Márcia Tomadon, que disputou os Jogos Escolares do Paraná em 1977, diz que é alegria comemorar sete décadas de engajamento no esporte. “É o evento esportivo de maior capilaridade, chegando a todo o Paraná”, diz. “Comemorar os 70 anos dos Jeps é celebrar o esporte paranaense. Hoje, o Paraná é referência no esporte escolar brasileiro devido à grande participação das escolas na competição estadual. É uma satisfação imensa saber que chegamos aos 70 anos com muita qualidade e competitividade”.

Para o secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski, os Jogos Escolares do Paraná são a base da grade esportiva da pasta. “Os Jeps permitem a formação de milhares de crianças dentro de princípios do esporte, como saúde, disciplina, espírito de equipe e superação. Muitos destes jovens não se tornarão grandes atletas, mas com certeza serão bons cidadãos, protegidos pela educação e pelo esporte, levando aquilo que aprenderam ao longo da vida”, afirma.

Além da educação e esporte, os Jogos Escolares também promovem a inclusão social. As modalidades para alunos com deficiência (ACD) são disputadas de forma simultânea à competição tradicional nas mesmas etapas. Os campeões são habilitados para as Paralimpíadas Escolares, que acontecem em São Paulo. Em 2023 a delegação paranaense teve 235 pessoas.

Confira a programação completa de 2024:

1ª FASE REGIONAL – 3 a 8 de maio – Jesuítas, Itaperuçu, Renascença/Marmeleiro, Medianeira, Pinhão, Siqueira Campos, Jacarezinho, Ângulo/Atalaia, Pontal do Paraná, Terra Rica, Coronel Vivida, Telêmaco Borba, Palotina, União Vitória e Douradina.

FASE REGIONAL CURITIBA – 9 a 18 de maio.

2ª FASE REGIONAL – 17 a 22 de maio -Rio Negro, Jandaia do Sul, Barbosa Ferraz, Capitão Leônidas Marques, Tuneiras do Oeste, Assaí, Nova Esperança do Sudoeste, Boa Esperança, Irati, Jardim Alegre, Quedas do Iguaçu, Santa Cruz Monte Castelo, Sertanópolis, Imbituva, Nova Tebas e Sengés.

FASE MACRORREGIONAL – 11 a 16 de junho – Campo Largo, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Assis Chateaubriand, Astorga, Nova Esperança, Apucarana e Cambará.

FASE FINAL (12 A 14 ANOS) – 12 a 20 de julho – Campo Mourão.

FASE FINAL (15 A 17 ANOS) – 2 a 10 de agosto – Pato Branco.