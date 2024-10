Marlon Bonilha busca título em final (vídeo)

Na grande final do Brasileiro de Big Trail 2024

Marlon Bonilha se mostra confiante para a grande final do Campeonato Brasileiro de Big Trail 2024, o BITES, que acontece neste fim de semana, dias 28 e 29 de setembro, na cidade de Siqueira Campos, localizada no Norte Pioneiro do Paraná. O piloto Pro Tork / KTM Sportbay lidera a categoria Heavy Pro e terá a vantagem de correr em casa.

Com 17 pontos de vantagem na classificação sobre o principal adversário, Marlon precisa apenas de dois terceiros lugares, um no sábado e outro no domingo, para ser bicampeão na modalidade. Entretanto, a expectativa é de enrolar o cabo e tentar fechar o ano com chave de ouro, no alto do pódio, fazendo a festa com a equipe.

O evento contará com provas distintas. No dia 28, após a largada promocional passando pelas principais ruas do município, a etapa terá uma especial de 12 km, onde os pilotos poderão ter um intervalo entre uma volta e outra, dependendo do seu desempenho. Já no dia 29, eles enfrentarão um circuito de 7 km por volta, completando 6 voltas ininterruptas a partir da primeira largada.

A base da última etapa da temporada será no Centro de Treinamento Pro Tork, local que oferece ampla infraestrutura, incluindo praça de alimentação. O público é convidado a prestigiar e torcer. A entrada é franca!

Serviço:

Evento: Final do BITES – Campeonato Brasileiro de Big Trail

Data: 28 a 29 de setembro

Local: CT Pro Tork – Siqueira Campos (PR)

Entrada Franca

Confira a classificação:

Heavy Pro

1) Marlon Bonilha – 122 pontos (Pro Tork / KTM Sportbay Racing Team)

2) Awilson Viana – 105 pontos

3) Lazaro Henrique – 100 pontos

4) Marco Bastos – 75 pontos