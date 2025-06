Norte Pioneiro define CLASSIFICADOS nos Jogos da Juventude

Disputas envolveram 27 municípios

A fase regional da 37ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojups) chegou ao fim no último domingo (22), em Ribeirão do Pinhal, com a definição dos últimos classificados para a próxima etapa da competição. Agora, os campeões e vice-campeões de cada modalidade se preparam para a fase macrorregional, que acontecerá em agosto, na cidade de Ivaiporã.

Com participação recorde de 27 municípios do Norte Pioneiro, a competição reuniu jovens atletas nas modalidades de futsal, voleibol, handebol e basquetebol, nas categorias masculina e feminina. As partidas aconteceram ao longo de dois finais de semana, com jogos nos ginásios Tigrão e Totó de Carvalho, em Ribeirão do Pinhal, além de Nova Fátima e Santo Antônio da Platina.

Classificados para a fase macrorregional (campeões e vice-campeões):

Futsal Masculino

1º – Jacarezinho

2º – Uraí

Futsal Feminino

1º – Cornélio Procópio

2º – Ribeirão do Pinhal

Handebol Masculino

1º – Ribeirão do Pinhal

2º – Cornélio Procópio

Handebol Feminino

1º – Uraí

2º – Ribeirão do Pinhal

Voleibol Masculino

1º – Jacarezinho

2º – Ribeirão do Pinhal

Voleibol Feminino

1º – Andirá

2º – Cambará

Basquetebol Feminino

1º – Santo Antônio da Platina

2º – Cornélio Procópio

A edição 2025 dos Jojups é promovida pelo Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Esporte, em parceria com as prefeituras dos municípios-sede. O evento tem como objetivo incentivar a prática esportiva entre jovens de 14 a 17 anos, matriculados nas redes pública e privada de ensino.

Além de promover a integração entre os municípios, os Jogos são uma importante vitrine para revelar novos talentos do esporte paranaense.

Texto e fotos: Marcos Júnior