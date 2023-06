Platinenses ganham academias ao ar livre

Com acessibilidade e adaptações para cadeirantes

Marcos Noveli Ferreira, diretor municipal de Esportes, confirmou na manhã desta quinta-feira, dia 15, a construção de mais duas academias ao ar livre em Santo Antônio da Platina. “São iniciativas que democratizam o acesso da população às atividades físicas com apoio de equipamentos básicos”, disse Marquinhos, como é conhecido.

Ambas adaptadas para cadeirantes, uma no Parque Rennó em frente ao Centro do Idoso e outra na praça Jarbas Pavan do lado da quadra da Vila São José(foto) no início da avenida Frei Guilherme.

Cada uma indicada pelos Deputados Estaduais Luiz Cláudio Romanelli (PSD) e Emerson Gielinski Bacil (União). A contrapartida do Município é a edificação das bases.

Poderão usufruir das academias pessoas de qualquer idade, desde que com condições físicas para se exercitarem. Cada unidade é composta por dez equipamentos e uma placa com orientações sobre como usar cada um deles, de forma correta e com segurança.