Pro Tork busca mais uma VITÓRIA no Gaúcho de Enduro

Gustavo Pellin está pronto para defender a liderança da categoria E2, além da Geral, na quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Enduro 2024. O evento acontece neste sábado, dia 24 de agosto, em São Marcos, cidade da Serra, que faz parte da Rota da Uva e do Vinho

Invicto nesta temporada, com nove pontos a mais na classificação em relação ao principal adversário, o piloto que defende a Pro Tork / Itaminas / KTM Factory Racing se mostra otimista para o desafio. “Estou bem preparado e espero levar a equipe ao lugar mais alto do pódio”, afirma.

A disputa terá como base o Parque Municipal Alberto Ruaro, com entrada franca, sendo a largada prevista para as 10h. Os competidores irão enfrentar um percurso formado por três voltas de 42 quilômetros, com um Cross Teste e três Enduro Testes.

Serviço: Campeonato Gaúcho de Enduro

Etapa: 4

Quando: Sábado, dia 24

Onde: São Marcos

Ingresso: Entrada franca