Pro Tork busca três títulos no Brasileiro DE ENDURO 2024

Última etapa da temporada acontece neste fim de semana

A Pro Tork parte otimista para a última etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro, programada para acontecer neste fim de semana, dias 9 e 10 de novembro, em Mairiporã, cidade na Grande São Paulo. Os pilotos Patrick Capilla e Butu Cadima já garantiram os títulos antecipados das categorias E3 e E55 para a equipe, agora só falta Crispy Arriegada na E2.

O percurso será formado por três voltas de 55 km, sendo que em cada uma delas os competidores terão que encarar especiais cronometradas. Um Cross Teste em frente ao Ginásio Sarkizão, com 2 km de extensão, que será feito no início de cada volta e repetido ao final da última volta de cada dia. O enduro Teste KTM, com 4 km, e o Enduro Teste Dyva, com 3,5 km.

Atualmente, Patrick Capilla lidera a classificação da E3, com 60 pontos de vantagem sobre o principal adversário; Butu Cadima é o primeiro colocado na tabela da E55, com 30 pontos a mais que o segundo; e Crispy Arriegada é o vice-líder na E2; com uma diferença de 36. A Pro Tork convida o público a prestigiar o evento que tem como base o Ginásio de Esportes Florêncio Pereira, o Sarkizão, e torcer pela equipe.

Campeonato Brasileiro de Enduro 2024

Final – Mairiporã (SP)

Base do evento – Ginásio de Esportes Florêncio Pereira – Sarkizão

Acesso livre ao público

Programação*

Sábado

8h às 10h – Vistorias

9h – Briefing

10h – Largada dos dois primeiros pilotos

16h20 – Parque Fechado

20h – Divulgação dos resultados oficiais

Domingo

8h – Largada dos dois primeiros pilotos

14h – Parque Fechado

17h – Divulgação dos resultados oficiais