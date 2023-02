PRO TORK celebra títulos em festa da Federação Estadual

Tradicional Jantar dos Campeões acontece hoje em Curitiba

A Pro Tork Racing Team é presença confirmada no tradicional Jantar dos Campeões, evento organizado pela Federação Paranaense de Motociclismo para premiar os pilotos com os melhores desempenhos na última temporada. A festa acontece nesta sexta-feira, dia 17, no Restaurante Madalosso, em Curitiba.

Em 2022, a equipe conquistou cinco títulos. Willian Guimarães foi o destaque no Motocross, sendo campeão nas categorias MX4 e MX45. Já no Velocross, Paulo Stedile foi o mais rápido na VX4 Especial, enquanto o colega Marcio Lago saiu vitorioso na VX3 Nacional e na VX4 Nacional, além de ser o terceiro na VX4 Especial.

Vale ressaltar que a Pro Tork é patrocinadora da entidade há 24 anos. A maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes viabiliza grande parte das competições e se destaca por ações como a “Inscrição Subsidiada”, na qual competidores que utilizam determinados equipamentos não pagam para alinharem no gate.

Confira a lista completa de pilotos Pro Tork que receberão troféus:

Campeonato Paranaense de Motocross

Willian Guimarães – campeão na MX4 e na MX45

Tiago Garcia – segundo na MX3 Especial

Rodrigo Taborda – quarto na MX3 Nacional

Isabela Garcia – quarta na Minimotos

Fábio Brito – quinto na MX3 Nacional

Campeonato Paranaense de Velocross

Marcio Lago – campeão na VX3 Nacional e na VX4 Nacional, além de terceiro na VX4 Especial

Paulo Stedile – campeão na VX4 Especial

Rafael Faria – segundo na VX1 e na 250cc Pró

Alencar Krefta – terceiro na VX45 Especial e quarto na VX50

Matheus Zerbatto – terceiro na VX1

Anilton Ximenez – quinto na VX4 Especial e na VX4 Nacional

Rodrigo Taborda – quinto na VX3 Especial

Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade

Jony Jachtchechen – vice-campeão na Master