Pro Tork Itaminas KTM no PÓDIO do Brasileiro de Enduro

Terceira e quarta etapas do campeonato aconteceram no fim de semana



O Campeonato Brasileiro de Enduro 2024 teve suas terceira e quarta etapas realizadas neste fim de semana, dias 20 e 21 de abril, no Geração Adventure Park, em Biguaçu, cidade da região metropolitana de Florianópolis (SC). A Pro Tork Itaminas KTM marcou presença e subiu ao pódio em quatro categorias nesta que foi uma das provas mais difíceis da temporada.

Ela teve um percurso de 50 quilômetros, no qual os competidores deram três voltas. Em cada uma delas, três especiais cronometradas. Um Cross Teste, de 4,5 km, em pistas de downhill desativadas. Um Enduro Teste, com 5,1 km, bem técnico em meio a mata. E por fim, um Extreme Teste, de 6 km, com curvas de alta, subidas e descidas em terreno arenoso, formando canaletas e cavas.

Os destaques da Pro Tork Itaminas KTM foram os pilotos: Patrick Capilla – primeiro colocado e líder invicto na classificação da categoria E3, Crispy Arriegada – segundo colocado na classe E2, Lolo Anton – segundo lugar na E1, e Butu Cadima – terceiro na E55. Os resultados foram bastante comemorado e a equipe segue confiante para o próximo desafio nos dias 25 e 26 de maio, em Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo.