Sportbay Motocross tem Pro Tork / KTM

Equipe liderada por Antonio Jorge Balbi Júnior tem como objetivo a disputa de títulos em cinco categorias

A Pro Tork / KTM Racing Team se apresenta para o Sportbay Campeonato Brasileiro de Motocross com pilotos de peso e chances reais de títulos em cinco categorias, desde a base até a elite. Liderada pelo experiente Antonio Jorge Balbi Júnior, a equipe poderá mostrar a que veio já neste fim de semana, dias 15 e 16 de abril, com a abertura da temporada 2023, na cidade de Sorocaba (SP).

Conheça os pilotos

Lucas Dunka segue firme com o time, sendo este seu segundo ano na classe principal, a MX1. O catarinense de 24 anos, bicampeão brasileiro de motocross na MX2, já faturou o título do Monster Energy SX Champs Series no começo do ano, provando que está pronto para alinhar no gate com sua KTM 450 SX-F.

Outros dois atletas terão novos desafios. O atual campeão da MX2JR, Gabriel Mielke, sobe para a MX2; enquanto o colega Be Tiburcio, detentor dos títulos das categorias 125cc 2T e MXJR, irá disputar a MX2JR e a MX2. Ambos intensificaram a preparação física e com motocicleta e se mostram animados.

Para Balbi, a expectativa é excelente. “Estou feliz por manter a equipe, seguir apostando, vendo eles crescerem. Em 2022 fomos o time com o maior número de títulos, quatro no total. Acredito muito no potencial de cada um e em nosso trabalho como um grupo. Tenho certeza que iremos colher bons frutos novamente”, afirma.

Pro Tork / KTM Kids Team

A categoria de base vem forte para complementar o time principal. São cinco promessas, aos cuidados da principal mulher da história da modalidade nacional, Mariana Balbi. Ben Sagae – 50cc, Alicia Sagae – 65cc e 85cc, Enzo Fialho – 65cc e 85cc, Zion Berchtold – 65cc e 85cc, e Kevyn de Pinho – 85cc.

Mari está confiante com seus pupilos. “Kevyn e Zion tem chances reais de títulos. A Alice está conosco desde o início, estamos investindo, pensando no futuro do esporte feminino, ela tem bastante potencial. É uma oportunidade incrível estar ao lado dessas crianças, não tenho dúvidas de que serão grandes profissionais com a dedicação que estão tendo”, comenta.

Transmissão ao vivo

A abertura do Sportbay Campeonato Brasileiro de Motocross 2023 acontece no Motódromo de Sorocaba, mesmo local da antiga Fapis, palco de grandes disputas. Serão realizadas corridas de 11 categorias, além da Elite MX, que reúne competidores das classes MX1 e MX2. Quem não puder estar presente, vale torcer através da transmissão ao vivo oferecida pela Sportbay em seu canal no YouTube: www.youtube.com/SportbayTV.

Sobre a Pro Tork / KTM Racing Team:

A equipe surgiu em 2020, marcando o início da nova operação da KTM no Brasil. A marca de motocicletas austríaca reconhecida mundialmente por seus inúmeros títulos se uniu a maior fabricante de motopeças da América Latina e destaque no off road nacional para elevar o nível de competitividade nos campeonatos e fazer história. Investindo agressivamente em infraestrutura, desenvolvimento e performance, conquistou em três anos doze títulos nacionais. São eles: Brasileiro de Hard Enduro 2020 – Gold com Rigor Rico; Brasileiro de Motocross 2020 – MXF com Mariana Balbi e MXJR com Gabriel Andrigo; Brasileiro de Motocross 2021 – 65cc com Kevyn de Pinho e MX4 com Willian Guimarães; Arena Cross 2021 – 65cc com Kevyn de Pinho e Pro com Anthony Rodríguez; Brasileiro de Motocross 2022 – 125cc 2T e MXJR com Be Tiburcio, MX2JR com Gabriel Mielke, e 250cc 2T com João Pedro Pinho; e Arena Cross 2022 – AX2 com Lucas Dunka. Agora, preparem-se para um novo capítulo!