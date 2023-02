Projeto concede título de “Capital do Bilhar” para cidade do Paraná

Maior polo de indústrias de mesas do jogo do Brasil

A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), aprovou nesta segunda-feira (13), o projeto de lei 104/2022, de autoria do deputado estadual Cobra Repórter (FOTO), que concede ao município de Jaguapitã o título de Capital do Bilhar. A iniciativa foi aprovada por 44 votos favoráveis.

O autor do projeto explica que, nos últimos anos, Jaguapitã tem se firmado como o maior polo de indústrias de mesas de bilhar do Brasil, concentrando comércios importantes que movimentam o setor tendo mais de 70 fábricas de mesas de bilhar, tacos e acessórios para o esporte, empregando diretamente mais de 700 pessoas e milhares de pessoas indiretamente.

O projeto deverá ser apreciado em segunda votação nesta terça-feira (14) e em seguida deve ser votada a redação final. Após as três votações, segue para sanção do governador Carlos Ratinho Junior.

O deputado Cobra Repórter explica que o Paraná é um grande apreciador do bilhar, possuindo várias modalidades, como a sinuca, que é uma variante do pool inglês (jogo de bilhar). No Brasil, o termo acabou sendo utilizado de forma genérica para definir outros jogos diferentes da categoria como o Bilhar Francês, que originalmente possui 15 bolas sendo uma branca; o Bola 8; Bilhar Americano (pool); Bilhar Inglês; a Sinuca Brasileira; a Sinuca Inglesa (snooker); o Mata-Mata; a Carambola, dentre outras modalidades.

No projeto, o termo genérico “bilhar” se refere ao conjunto de modalidades de jogos que se utilizam de uma mesa retangular, com tabelas e centro revestidos com baeta, em feltro de lã ou tecido similar, com bolas numeradas ou não e tacos que as fazem se movimentar, com ou sem caçapas.