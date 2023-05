Quatro vitórias para Pro Tork Sportbay

No Catarinense de Motocross em Rio Fortuna

Os pilotos da Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, somaram bons resultados na segunda etapa do Sportbay Campeonato Catarinense de Motocross. A disputa aconteceu neste fim de semana, dias 29 e 30 de abril, no Centro de Treinamento Lorenzo, localizado em Rio Fortuna.

Subiram ao pódio: Zion Berchtold – primeiro colocado nas classes 65cc e 85cc; Jacson Keil – vencedor da Força Livre Nacional e da MX3; Gabriel Mielke – segundo na MX1 e na MX2; e Darlei Weiss – terceiro lugar na Força Livre Nacional.

De volta as suas cidades, os atletas retomam o treinamento focados na busca pelos títulos da temporada. A próxima etapa do estadual está programada para ser realizada nos dias 17 e 18 de junho, no mesmo local. A expectativa da equipe é de somar o máximo de pontos no evento.