Reunião de árbitros inicia “Bom de Bola” em Ribeirão do Pinhal

Ações e regras durante a competição

Para iniciar a fase regional do 4º Paraná Bom de Bola em Ribeirão do Pinhal a equipe da Comissão Central Organizadora (CCO) e arbitragem realizaram na tarde desta quinta-feira, 25, uma reunião.

A medida visou orientar sobre ações e regras para serem tomadas durante os dias de competição.

O Diretor Geral dos Jogos, Luis Antônio Olchanesk, lembra que a reunião entre a equipe organizadora e os árbitros torna-se importante para o bom andamento da competição.

O Secretário Municipal de Esportes de Ribeirão do Pinhal, Deivid Mello, destaca que nesta fase serão aproximadamente 500 atletas que irão disputar a competição. “Além de nosso município, também iremos contar com o apoio das cidades de Nova Fátima e Santo Antônio do Paraíso para a realização de partidas”, comenta.

Nas três categorias que acontecerão (Master 50+, Sub 16 e Sub 20) terão representantes dos municípios de: Abatiá, Andirá, Bandeirantes, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Figueira, Itambaracá, Jacarezinho, Nova Fátima, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santa Amélia, Santo Antônio da Platina, São Sebastião da Amoreira, Siqueira Campos e Uraí.

Lançado em 2021, o Paraná Bom de Bola é uma competição exclusiva de futebol de campo, disputada em quatro categorias: 15+ feminino, sub-16 masculino, sub-21 masculino e 50+ master.

Faz parte dos 11 jogos oficiais do Governo do Estado e é realizado pela Secretaria do Esporte e trabalha dois pilares da Política Estadual de Esportes: a formação de jovens atletas e o esporte para toda vida, destinado a pessoas de 50 anos ou mais. Além disso, engloba futebol feminino, promoção da saúde e turismo, pois movimenta as regiões que recebem a competição.