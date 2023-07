Inaugura pista de skate no Colorado

“Parrudo Skate Parque” está à disposição dos platinenses

O prefeito de Santo Antônio da Platina José da Silva Coelho e o vice-prefeito Francisco Monteiro inauguraram neste domingo, 02, a pista de skate “Parrudo Skate Parque” no bairro Jardim Colorado.

Dezenas de jovens acompanharam a inauguração que contou com skatistas de toda a cidade, iniciantes no esporte e a profissional Isabelli Ávila, da Federação Paulista de Skate.

A pista possui mais de 780 metros quadrados e dispõe de vários obstáculos para prática dos skatistas como savana, palcos reto, descendo e em curva, corrimões, jump, quarter e rampa em 45°, além de todas as cantoneiras em formato U para facilitar a execução das manobras. A obra foi realizada com recursos próprios da administração municipal, através do Departamento Municipal de Esporte com valor aproximado de R$ 341 mil.