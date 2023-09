Secretaria do Esporte homenageia Sicupira

Acervo do jogador está no Centro de Memória do Esporte Paranaense

A Secretaria de Estado do Esporte, por meio do Centro de Memória do Esporte Paranaense, promoveu nesta terça-feira (19) o evento Ei Craque, em homenagem ao atleta Barcímio Sicupira, ex-jogador de grandes clubes do Estado e do País. A iniciativa reuniu mais de 250 convidados, entre familiares, jogadores e fãs, em reconhecimento à brilhante trajetória do atleta nos gramados.

Na ocasião, a família de Sicupira entregou inúmeros objetos que fizeram parte da sua história de vida, que ficaram expostos ao público para sessões de fotografia.

Em formato de mesa-redonda interativa, mediada pelo radialista e apresentador Osmar Antônio, o encontro recebeu os ex-jogadores e ex-técnicos Capitão Hidalgo, Levir Culpi, Adilson Batista, Alfredo Gottardi, Zequinha e Nivaldo, que estiveram com Sicupira em clássicos do futebol paranaense na década de 1970.

Flávia Sicupira, filha do homenageado, que fez a entrega do acervo à Secretaria de Estado do Esporte, falou sobre a iniciativa. “Foi um evento muito emocionante, todo mundo lembrando histórias do Sicupira jogador de futebol, jogador de truco, pescador, pai, ser humano, então, para a nossa família, foi mais um abraço de conforto no nosso coração”, disse.

Com uma maquete e um vídeo, o secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski, apresentou o projeto de um novo espaço que será construído no Ginásio do Tarumã, fazendo parte do Complexo Rei Pelé, e que vai reviver a história do esporte paranaense e brasileiro através de acervos de grandes nomes. “Até o final do ano estaremos com as obras desse museu prontas, e o acervo irá todo para lá. O espaço estará à disposição e de portas abertas para todos”, disse.

CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE PARANAENSE – O Centro de Memória do Esporte Paranaense (CMEP) é um espaço público criado pelo Governo do Estado que tem como principais campos de atuação a guarda, pesquisa e conservação de acervos relacionados ao esporte pertencentes ao patrimônio cultural público do Estado e a todos os cidadãos, conforme rezam as legislações federais e estaduais de gestão do bem público. A sede fica na Secretaria do Esporte (Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1020 – Capão da Imbuia.