Resultado do reconhecimento com o Selo Prata pelo trabalho desenvolvido

O Departamento de Esportes de Siqueira Campos foi contemplado com um kit esportivo completo, resultado do reconhecimento com o Selo Prata pela Paraná Esportes. Essa situação foi recebida destacando o trabalho desenvolvido no município.

A equipe do Departamento de Esportes não só recebeu o Selo Prata, mas também foi convidada a apresentar Siqueira Campos como um case de sucesso para outros municípios. O projeto “Educaiaque”, em particular, tem se destacado tanto a nível estadual quanto nacional, projetado por uma ascensão meteórica e visando a hegemonia no estado no futuro próximo.

A entrega do kit esportivo faz parte do Programa “Esporte que Queremos”, da Paraná Esportes, e será utilizado em todas as escolinhas e oficinas esportivas do município. O kit inclui 38 bolas, 40 cones e pratos, bambolês, apitos e kits completos de diversas modalidades, totalizando mais de 31 tipos de itens que beneficiarão mais de 15 esportes diferentes.

A conquista reforça o compromisso da Prefeitura de Siqueira Campos em promover o esporte e a qualidade de vida para seus cidadãos, proporcionando os recursos necessários para o desenvolvimento de atividades esportivas e formação de novos talentos.