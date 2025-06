Futsal 2024: Sub 11 é campeão geral da liga

Sub 9 ficou em quarto lugar

As equipes de futsal Sub 9 e Sub 11 de Santo Antônio da Platina participaram das finais da Liga de Futsal Norte e Sul, promovida pela @Isnpd, na cidade de Castro.

A equipe Sub 9, estava desfalcada, mas com muito esforço conquistou a quarta colocação, e a equipe Sub 11 garantiu o título de Campeão Geral.

O campeonato se desenvolveu ao longo de quatro etapas. Os atletas platinenses venceram grandes times como o de Ponta Grossa e o time de Castro, que era considerado o grande favorito. A vitória na final tornou invicta a equipe Sub 11.

Os jogadores que tiveram destaque na premiação individual foram:

Lucca (Paqueta): goleiro destaque;

João Ricardo, Pedro Otávio e Davi Luiz: atletas destaques de linha e craques do jogo;

Michel Marques e Diego Vieira: treinadores destaques.