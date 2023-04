Tomazina faz história na canoagem do país

Projeto custeado 100% pela prefeitura

A Associação Tomazinense de Canoagem esteve no fim de semana na cidade de Extrema (MG) para disputar o Campeonato Brasileiro de Caiaque Cross, nova modalidade olímpica que irá estrear nos Jogos de Paris 2024.

Os atletas de Tomazina, com apoio da prefeitura, deram um show nas águas do Rio Jaguari, na categoria Júnior masculino com o pódio foi todo tomazinense, com o ouro para o atleta Vitor Falarz, a prata para Emanoel Barcelos e o Bronze com o Davi Santhiago, na categoria Júnior Feminino mais uma dobradinha da ATOCA, ouro com a Atelta Anna Clara Leal de Moraes e prata com a Micaelly Henrique de Godoi. Anna ainda foi campeã no Rio Selvagem maior evento de Caiaque Extremo do país, e o Emanoel levou a prata na mesma competição.

Anna Clara – que agora é bicampeã brasileira – disse ser importante começar bem a temporada vencendo o brasileiro que é o maior do circuito nacional, e assim ganhar mais confiança pelos desafios que ainda estão por vir, como o Campeonato Panamericano que disputará no final de abril.

O projeto é custeado 100% pela prefeitura. Despesas como transporte, salário do treinador etc.

Segundo Vitor Barcelos que já é campeão sul-americano: “Eu queria muito esse título Brasileiro pois ainda não tinha, e me deixou muito motivado para o Campeonato Panamericano agora no final do mês”.

Para o João Emerson (Pantera) treinador da equipe, o grupo vem se preparando muito e não teve férias da temporada de 2022.

“É claro que os méritos são de todos os envolvidos no Projeto, a diretoria da ATOCA que sempre se empenha em dar as melhores condições para nossos atletas, o apoio que temos do prefeito Flávio Zanrosso através da Secretaria de Esportes, Turismo e Meio Ambiente, aos pais que além de apoiar estão sempre se esforçando para estarem presentes nos eventos isso faz toda diferença, quero aproveitar e agradecer ao secretário Wesley Marques”.

A equipe retorna aos treinos já nesta terça-feira, dia quatro, pois no final do mês viajará para Três Coroas(RS) disputar a Copa Brasil e o Campeonato Panamericano de Canoagem Slalom e Caiaque Cross ambas modalidades olímpicas.