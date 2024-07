TV Paraná Turismo exibe Paraná e Rio Branco AMANHÃ

Primeiro jogo entre Tricolor e o Leão da Estradinha

As finais da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense de 2024 serão transmitidas pela TV Paraná Turismo ao vivo para todo o Brasil. O primeiro jogo entre Paraná Clube e Rio Branco acontece neste sábado (20), às 16 horas, na Vila Capanema, em Curitiba.

O segundo jogo da final, que vai ser disputado no dia 27 de julho, no Gigante do Itiberê, em Paranaguá, também será transmitido pela emissora. As partidas definem quem será o campeão da divisão de acesso do Campeonato Paranaense. As duas equipes já estão garantidas na primeira divisão em 2025.

As partidas serão transmitidas pela TV Paraná Turismo pelo canal 9.1 da TV aberta e no canal 509 na Claro/NET. O sinal também chega às antenas parabólicas de todo o Brasil pelo Satélite Star One D2, na frequência 3985, pela Banda KU, no canal 236, e ainda na Sky TVRO no canal 66.

DECISÃO – O confronto reúne as duas melhores campanhas da competição. Na primeira fase, o Rio Branco ficou com a primeira posição, com 20 pontos conquistados, com seis vitórias, dois empates e uma derrota. O Paraná, por sua vez, ficou na segunda colocação, com 18 pontos conquistados, com cinco vitórias, três empates e uma derrota.

A final também coloca frente a frente o melhor ataque do campeonato contra a melhor defesa. Em 11 jogos, o Rio Branco marcou 21 gols, sendo 7 deles anotados por Bryam, o artilheiro da Segunda Divisão. Do outro lado, a defesa do Paraná, liderada pelo experiente goleiro Sidão, sofreu apenas 5 gols ao longo de todo o campeonato.

Na primeira vez em que os times se enfrentaram neste ano, em partida válida pela terceira rodada da primeira fase do campeonato, o Leão da Estradinha levou a melhor jogando em casa, e venceu o Tricolor por 2 a 1.

Na final, quem abre a disputa jogando em casa é o Paraná, que ainda não perdeu como mandante no campeonato. A segunda partida acontece em Paranaguá. Caso os dois jogos terminem empatados ou tenham resultados iguais, o título será definido nos pênaltis.

TV PARANÁ TURISMO – Desde maio, quando o campeonato começou, a TV Paraná Turismo transmitiu jogos em todas as rodadas da Segunda Divisão. Ao longo do primeiro semestre, o canal também passou a primeira divisão do Campeonato Paranaense de 2024, que foi vencido pelo Athletico na final contra o Maringá.