TV Paraná Turismo transmite 2ª divisão do Paranaense 2023

Anúncio do acordo com federação de futebol foi feito pelo governador

Os torcedores dos clubes de futebol paranaenses que disputam a segunda divisão do campeonato estadual de 2023 terão a oportunidade de acompanhar os principais jogos da competição pela televisão. A TV Paraná Turismo e a Federação Paranaense de Futebol (FPF) fecharam um acordo para a transmissão dos jogos, anunciado nesta quinta-feira (27) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Segundo ele, a parceria entre o Estado e a FPF, que também contará com um patrocínio da Sanepar, é benéfica para todos os envolvidos. “O esporte atrai muito público e a transmissão dos jogos fortalece os nossos clubes com a atração de novos patrocinadores e torcedores, serve de vitrine para os jogadores e ajuda a tornar mais atrativa a programação da TV Paraná Turismo, que é um importante instrumento de divulgação do Estado”, afirmou.

“Temos vários clubes que são organizados e têm força regional, e que terão a oportunidade de envolver ainda mais as cidades do Interior neste grande evento, cuja transmissão pela TV Paraná Turismo, que é a TV de todos os paranaenses, é algo inédito”, acrescentou Ratinho Junior.

A estreia da competição acontecerá neste sábado (29), às 15h30, com embates entre o PSTC (Alvorada do Sul) e o Apucarana – a partida será em Alvorada do Sul – e entre Andraus Brasil, de Campo Largo, e o Grêmio Maringá, jogo que acorrerá em Curitiba. Ao todo serão nove rodadas classificatórios na primeira etapa, mais quatro de mata-mata (ida e volta) na segunda fase e a grande final, a ser disputada em dois jogos em julho.

Os dois melhores times garantem vaga na primeira divisão estadual em 2024, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados para a terceira divisão.

VALORIZAÇÃO – De acordo com o presidente da FPF, Hélio Cury Filho, que assumiu o mandato à frente da instituição há alguns dias, o apoio do Estado à segunda divisão do Paranaense é uma forma de valorização do esporte em nível regional.

“Será um grande campeonato, com clubes de renome e tradição que já vêm se preparando há alguns meses, e a transmissão pela TV Paraná Turismo é de suma importância para os clubes, que poderão entregar mais para os seus patrocinadores e torcedores”, disse. “Além dos jogos transmitidos ao vivo na TV aberta, os torcedores poderão acompanhar todos os mais de 50 jogos da competição pelas redes sociais da Federação”.

Na avaliação do secretário de Estado do Esporte, Helio Wirbiski, a inserção de uma programação esportiva na TV Paraná Turismo gera um círculo virtuoso para o Estado. “O planejamento é que a TV possa abraçar grandes eventos esportivos, que em 2023 são mais de 30 já programados, valorizando o futebol paranaense, mas também outras categorias, como skate, surf, vôlei e atletismo, o que valoriza os atletas, movimenta as cidades e atrai patrocinadores”, defendeu.

TABELA –Os últimos times promovidos foram o Grêmio Maringá e o Patriotas (de Curitiba), campeão e vice da terceira divisão, respectivamente. O Araucária ficou na terceira posição e, devido à desistência do União de Beltrão, assumiu uma vaga na segunda divisão. Além deles, o Paraná Clube, rebaixado na divisão principal em 2022, também disputará o campeonato.

Completam a tabela da 2ª divisão do Paranaense 2023 o Andraus, de Campo Largo, Apucarana, Araucária, Iguaçu (União da Vitória), Laranja Mecânica (Arapongas), PSTC (Alvorada do Sul) e Toledo.

Para o presidente do Paraná Clube, Rubens Ferreira Silva, a transmissão dos jogos ajudará a dar visibilidade em um momento de reconstrução de um dos mais tradicionais times do Estado. “A série B do Paranaense é complicada, especialmente porque vamos cumprir cinco jogos de punição com portões fechados, então a visibilidade dada pela TV ajuda a aproximar o clube do nosso maior patrimônio, que é a torcida”, comentou.

Na opinião do presidente do Grêmio Maringá, a participação do Governo do Estado ajuda a democratizar o futebol em todo o Paraná. “É um facilitador para que os clubes, com o ajuda do poder público, divulguem o grande futebol paranaense, para que o interior também seja valorizado”, disse.

PRESENÇAS –Também participaram do anúncio o secretário de Estado da Comunicação, Cleber Mata; o presidente da Sanepar, Claudio Stabile; o deputado estadual Hussein Bakri; o vice-presidente da CBF, Helio Pereira Cury; o vice-presidente da FPF, Christiano Puppi; o presidente do Araucária, Eduardo Blaczack; o presidente do Patriotas, Olaides Ferreira; o diretor de Futebol do Apucarana, José Airton Junior; o diretor de Futebol do Laranja Mecânica, Carlos Peixoto Junior; e o diretor Social do Iguaçu, Emanuel Gabardo.