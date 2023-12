Advogada anuncia pré-candidatura à prefeita platinense

Faltam pouco mais de dez meses para o pleito

Bruna L. Fogaca Camargo é advogada, conta com seis especializações, entre elas Direito Administrativo com foco em munícipes de médio e pequeno porte, Político e Prática Eleitoral e MBA (Master of Business Administration) em Gestão Pública. Atualmente é presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da Subseção da OAB e Vice-presidente do Conselho Municipal de Segurança.

Bruna também foi aprovada, entre 20 mil inscritos, na seleção da escola política Renova Brasil, que tem como objetivo formar lideranças políticas para próximas eleições.

Também é vice-presidente do Podemos Mulher do partido no Paraná.

Acompanhada do marido, Vinícius, visitou o Npdiario, Na oportunidade, anunciou oficialmente ser pré-candidata a chefiar o executivo de Santo Antônio da Platina faltando pouco mais de dez meses para as eleições de 2024.

Tem conversado com outras lideranças visando eventuais alianças para o pleito, marcado para o dia seis de outubro do ano que vem.

Por enquanto, não há definição do(a) vice, mas ela se manterá como cabeça de chapa, “queremos renovação e inovação, uma administração competente como a de Marcelo Palhares em Jacarezinho”, declarou.

Espera o já prometido apoio do ex-governador e ex-senador Álvaro Fernandes Dias, inclusive presencial durante a campanha eleitoral, “ele é meu padrinho na política”, assinalou a jovem de 34 anos.

Bruna foi a segunda candidata mais votada para Deputada Federal nas última eleições no município, e faz parte da executiva do Vote Nelas Paraná, movimento nacional suprapartidário que incentiva e dá suporte para as mulheres que desejam entrar para política.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario