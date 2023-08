Alep Itinerante recebe demandas do Norte Pioneiro (Assistam)

Parlamento Itinerante engrandeceu evento

A quinta edição do projeto Assembleia Itinerante, realizada nesta quinta-feira (17) em Santo Antônio da Platina, marcou mais uma etapa do projeto da Assembleia Legislativa do Paraná que promove a interação entre deputados estaduais, representantes da sociedade civil organizada e a população.

Realizado durante a Exposição Feira Agropecuária e Industrial de Santo Antônio da Platina (EFAPI), o evento resultou em uma série de reivindicações assinadas por representantes de prefeituras, câmara de vereadores, entidades de classe, sindicatos, associações e membros da sociedade civil organizada da região do Norte Pioneiro. Os documentos entregues ao Poder Legislativo foram recebidos pelo primeiro-secretário, deputado Alexandre Curi (PSD), e pelos parlamentares que representam a região na Casa.

O ex-governador e ex-deputado Orlando Pessuti também participou do evento.

As demandas foram entregues pelo prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto, o Professor Zezão, e o presidente da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, Celso Freitas. Como em outras edições, o projeto da Alep que aproxima o cidadão dos parlamentares deixa a região levando para o Poder Legislativo uma série de reivindicações, sugestões e propostas que visam melhorar a vida da população. Durante a solenidade, 30 pessoas de destaque na sociedade do Norte Pioneiro receberam diplomas de menção honrosa confeccionados pela Assembleia Legislativa.

O primeiro secretário do Legislativo, deputado Alexandre Curi, destacou a importância de a iniciativa discutir todas as regiões do Estado ao lado da população.

“Estamos na quinta edição da Assembleia Itinerante. Até agora, já recebemos mais de duas mil sugestões, que serão respondidas, encaminhadas para o Poder Executivo ou poderão se tornar requerimentos e projetos de lei. Todos terão uma resposta. Este é objetivo: dar uma satisfação e se aproximar da população. Já conversamos com as pessoas de mais de 120 municípios do Paraná e é o que estamos fazendo aqui hoje. A Assembleia tem uma função muito importante, com deputados municipalistas, presentes na cidade e que recebem estas demandas e encaminham para o Governo do Estado. O principal objetivo da Assembleia Itinerante é levar a Casa do Povo para perto do povo”, afirmou o parlamentar.

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, que esteve no estande da Assembleia Itinerante nesta quinta-feira, também ressaltou a proximidade do Poder Legislativo com a sociedade paranaense. “É um projeto fantástico, que coloca o parlamento estadual próximo dos municípios, das regiões, e debate uma série de assuntos importantes do estado”, declarou.

Principais demandas – Entre as principais demandas recebidas pelo Legislativo está melhoria da infraestrutura nos bairros da cidade, a realização de obras em rodovias que cortam a região, além de reformas em entidades do município. O prefeito de Santo Antônio da Platina, Professor Zezão, aproveitou a oportunidade para listar as demandas mais importantes para a cidade e região. “Dentro da agenda regional de trabalho que estamos realizando, gostaríamos de pedir a instalação de faculdade de medicina, além de uma luta grande, que é a instalação de um braço do Hospital do Câncer de Londrina na cidade. Seria extremamente importante para toda a região”, afirmou.

Além disso, as solicitações incluem a pavimentação do Jardim Monte Verde, do Jardim Santo Ângelo e do Jardim Colina Verde; a construção da Unidade Básica de Saúde no bairro Vila Claro; a duplicação da rodovia BR-153 até viaduto de Joaquim Távora; projetos para pavimentação e sinalização viária do Parque Industrial da cidade; a pavimentação asfáltica no bairro Distrito de Monte Real; o reforço no efetivo policial e fortalecimento da estrutura física do 2º Batalhão da Polícia Militar da 4ª Companhia; a construção de viadutos nas ruas que dão acesso à Rodovia BR-153; além de melhorias de pavimentação e sinalização na PR-092 Rodovia Parigot de Souza, no trecho entre o município e Andirá e a duplicação da mesma rodovia no trecho entre Joaquim Távora a Jaguariaíva.

Os documentos com as sugestões foram encaminhados pela Prefeitura de Santo Antônio da Platina, pela Câmara Municipal de Vereadores, pela Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina (ACESAP), pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Sindicato Rural de Santo Antônio da Platina, pelo Sindilojas Santo Antônio da Platina, pela Igreja Metodista Santa Mônica e pela Associação Centro Educacional Lar Jesus Adolescente.

Representação – Os deputados que representam os municípios do Norte Pioneiro participaram da solenidade destacando a importância da Assembleia Itinerante para os municípios da região. O reconhecimento da relevância da Efapi, diz Romanelli, pode ser observado com a presença da Assembleia Itinerante. “Neste processo de interiorização dos trabalhos da Assembleia Legislativa, não podíamos deixar de prestigiar a exposição de Santo Antônio da Platina. O Poder Legislativo está buscando conhecer as demandas e reivindicações regionais”, explicou.

O deputado Anibelli Neto (MDB) afirmou a importância de a Assembleia estar próxima da população. “Ter uma sessão para os deputados é algo do dia-a-dia, mas ser prestigiado por lideranças, que trazem as demandas e os anseios, é algo muito importante. Essa atitude de levar a Assembleia para os eventos, para os municípios, é fantástica”, disse.

O deputado Cobra Repórter (PSD) lembrou que o trabalho conjunto entre parlamentares e governo transforma a vida da população. “É um papel fundamental da Assembleia, com o reconhecimento daqueles que fazem a diferença em seus municípios. Este é o Paraná que dá certo. Trabalhamos unidos junto com o governo, por isso as coisas acontecem lá na ponta. A Assembleia itinerante é fundamental para levar o Legislativo até as pessoas. Quero ressaltar que é a maneira de levar o trabalho dos deputados para perto das pessoas”, frisou.

O deputado Tercílio Turini (PSD) fez uma saudação especial aos homenageados e destacou o papel da região para o Estado. “Ajudamos as pessoas com políticas públicas, transformando a vida da população. Santo Antônio da Platina tem mais de 100 anos de contribuição com a história do Paraná. Foi a porta de entrada de nossos imigrantes. A vinda da Assembleia para cidade é um momento histórico. Além de se aproximar da população, a Assembleia resgata a ideia de que esta região precisa da atenção do governo no Estado”, disse.

O deputado Tiago Amaral (PSD) também comentou sobre a contribuição o município para o crescimento do Paraná. “É uma alegria estar em Santo Antônio da Platina. Uma das cidades mais importantes do nosso estado, pela contribuição histórica, pelo desenvolvimento e geração de riqueza. Fico feliz de estar aqui e poder homenagear muitas das pessoas que ajudaram a construir essa história”.

Proximidade – Lideranças locais também destacaram a importância da presença da Assembleia Legislativa do Paraná nos municípios do interior. É o caso do presidente da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, Celso Freitas. “É um orgulho para Santo Antônio da Platina ter Assembleia Legislativa do Paraná na nossa EFAPI. Um evento que não é nosso, é de toda a região do Norte Pioneiro e do Paraná”.

Homenageados – Como ocorre em todas as sessões especiais da Assembleia Itinerante, os parlamentares homenagearam personalidades de destaque na sociedade das regiões onde a interiorização é realizada. Os nomes são escolhidos pelos deputados que representam a região. Nos Campos Gerais, os eleitos para receber diplomas de menção honrosa confeccionados pela Assembleia Legislativa se destacam em diversas áreas, que vão desde a empresarial, passando pela gastronomia e política.

O deputado Alexandre Curi homenageou o médico e prefeito de Ibaiti Antonely de Cássio Alves. Já O deputado Anibelli Neto prestou homenagens ao ex-prefeito de Santo Antônio da Platina Flávio Luiz Maiorky; o ex-prefeito de Tomazina Flávio Xavier de Lima Zanrosso; o ex-prefeito de Abatiá Irton Oliveira Muzel; o ex-prefeito de Salto de Itararé João Batista de Carvalho; o advogado João Conceição e Silva; e o ex-deputado José Afonso Junior.

O deputado Arilson Chiorato homenageou o prefeito de Santana do Itararé José de Jesus Izac; o padre Oswaldo José Dos Santos e a pioneira de Andirá Tereza Antônio Faustino. Já o deputado Pedro Paulo Bazana homenageou Francisco Paiva Neto, conhecido pelo trabalho voluntário em instituições assistenciais; o médico Glauber Garbim e o enfermeiro Paulo César Alves.

O deputado Cobra Repórter prestou homenagens à médica Carla Raquel da Rocha Abreu; o ex-vereador de Santo Antônio da Platina Jair Martins Esteves; o empresário Luiz Certano Dias; o advogado Miguel Elias Fadel Neto; o professor e advogado Muricy de Almeida e Silva; e os policiais militares Cristiano Barbosa Alingheri e Renan Gaudencio Caldi.

O deputado Luiz Claudio Romanelli homenageou a técnica de enfermagem Aparecida de Fátima Navarro; o empresário Celso de Souza Schmidt; o líder espiritual Israel Galvão de França; o engenheiro agronômico Maurício Castro Alves e o empresário Romildo Peracin.

O deputado Tiago Amaral prestou homenagens ao médico e ex-prefeito de Ribeirão do Pinhal Dartagnan Calixto Fraiz; o vereador de Siqueira Campos Fernando César Teixeira; o ex-prefeito de Ribeirão Claro Geraldo Maurício Araújo; o presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro Marcelo José Bernardeli Paralhares; e o empresário Wagner Kleiton de Oliveira.