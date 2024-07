Alteração de data da convenção do União Brasil em Ibaiti

EDITAL DE ALTERAÇÃO DE DATA E CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO MUNICIPAL PARA ELEIÇÕES 2024

PARTIDO UNIÃO BRASIL – DIREÇÃO PARTIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE IBAITI – PARANÁ, por meio do seu Presidente Municipal Sr. FÁBIO VANZELI, nos termos do artigo 26, do Estatuto Partidário, vem

COMUNICAR A ALTERAÇÃO DE DATA da CONVENÇÃO MUNICIPAL PARA ELEIÇÕES 2024, do dia 22/07/2024 para o dia 04/08/2024.

CONVOCAMOS, portanto, os Convencionais para a CONVENÇÃO MUNICIPAL PARA ELEIÇÕES 2024, que se realizará no dia 04 de Agosto de 2024, das 19:00 h às 22:00 h, na rua Joaquim de Silva Reis, n. 379, Centro _ Ibaiti – Paraná – CEP 84.900-00, com a seguinte

ORDEM DO DIA:

1. Deliberação sobre Coligação Majoritária;

2. Escolha de Candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador;

3. Sorteio dos números dos candidatos e escolha de nomes de urna;

4. Indicação de representantes de coligação/delegados;

5. Delegação de poderes ao representante da coligação para celebrar coligações com outros partidos;

6. Assuntos gerais.

Ibaiti, 19 de julho de 2024.

Fábio Fraiz Vanzeli

CPF No. 592.654.269-343

Presidente Municipal do União Brasil na cidade de IBAITI/PR