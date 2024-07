AMP nos 25 anos do Consórcio PR Saúde

Entidade é modelo no Brasil

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, participou em Curitiba, das comemorações pelos 25 anos do Consórcio Paraná Saúde.

Ao lado do presidente, na solenidade, os vice-presidentes da AMP Betinho Lima (prefeito de Goioerê) e Junior Benato (prefeito de Inácio Martins). Conduzida pelo presidente do consórcio e prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda Filho, a cerimônia destacou os benefícios obtidos pela organização, que reúne 398 prefeituras do Estado.

Presentes o secretário estadual da Saúde, César Neves; o deputado federal Beto Preto; o presidente do Cosems/PR (Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Paraná), Fábio de Mello (secretário de Santa Terezinha do Itaipu); o deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (presidente da Frente Parlamentar Municipalista de Associações e Consórcios de Municípios da Assembleia Legislativa); o coordenador da Assistência Farmacêutica Básica do Ministério da Saúde, Rafael Poloni; e o presidente do Comesp (Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná) e prefeito de Almirante Tamandaré, Gerson Colodel.

Edimar destacou a importância do consórcio. “Na minha vida pública, sempre defendi os consórcios porque entendo que são fundamentais para o desenvolvimento dos municípios. Parabéns ao presidente Aquiles Takeda, a todos os prefeitos e prefeitas que integram o consórcio, ao secretário César Neves, ao deputado Beto Preto e a todos os que lutam pela melhoria da saúde no Brasil”, disse.

Romanelli destacou a importância de haver melhor distribuição do bolo tributário brasileiro para aprimorar a qualidade da saúde no Brasil.

Beto Preto parabenizou o ex-secretário da Saúde, Armando Raggio, pela criação do consórcio e todos e todas pelo trabalho que a organização desenvolve. “O modelo do consórcio do Paraná é sucesso porque garante economicidade e cidadania na veia”, disse.

Aquiles disse que o Consórcio Paraná Saúde é o maior do Brasil. “Agradecemos ao Ministério da Saúde e ao Governo do Estado por nos apoiar. Obrigado a todos que fizeram parte da nossa história”, disse. Representando o governador Carlos Massa Ratinho Junior e o governador em exercício Darci Piana, o secretário César Neves disse que o consórcio é modelo para o Brasil.

“O consórcio é um grande companheiro da gestão estadual porque com seu expertise e seu poder de compra, ajuda muito a oferecer medicamentos de qualidade à população. É uma parceria muito profícua que temos. Contem sempre conosco. Obrigado e parabéns a todos”, comentou.