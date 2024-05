Anibelli Neto propõe Cidadania Honorária

Fundadora do grupo gastronômico Família Madalosso

O deputado estadual Anibelli Neto (MDB) apresentou na Assembleia Legislativa o Projeto de Lei 297/2024, que concede o Título de Cidadã Honorária do Estado do Paraná à senhora Flora Madalosso Bertolli, natural do Rio Grande do Sul e fundadora do grupo gastronômico Família Madalosso (foto).

Esse reconhecimento celebra a notável trajetória de uma mulher cuja história de vida se entrelaça com o desenvolvimento econômico e cultural do estado.

Segundo Anibelli Neto, a história de Flora Madalosso Bertolli é uma vida de sucesso e inspiração, refletindo a essência de uma mulher que, com humildade e visão empreendedora, transformou seu negócio em um símbolo de excelência e hospitalidade. “Conceder o Título de Cidadã Honorária do Paraná a Flora Madalosso, é reconhecer oficialmente seu legado e suas contribuições para a comunidade paranaense”, disse o parlamentar.

O deputado Anibelli Neto destacou a importância de homenagear personalidades que, como Flora, têm contribuído significativamente para o crescimento e o prestígio do estado. “Dona Flora Madalosso Bertolli é um exemplo de determinação, trabalho duro e amor à família. Seu impacto no setor gastronômico e na vida social dos paranaenses é imensurável, possui uma trajetória marcada pelo empreendedorismo, a solidariedade e o profundo amor por Curitiba e pelo Paraná, tornando-a uma digna Cidadã Honorária do nosso estado”, afirmou o deputado.

Origens e Trajetória

Flora Madalosso Bertolli nasceu em uma família de imigrantes italianos oriundos da região de Vêneto e Tirol. Seus avós chegaram ao Brasil no final do século 19, estabelecendo-se inicialmente numa pequena cidade próxima a Caxias, no Rio Grande do Sul, onde seus pais, Antonio Domingos Madalosso e Rosa Fadanelli Madalosso, trabalhavam na lavoura. Aos nove anos, Flora mudou-se para Curitiba, Paraná, onde sua vida tomou rumos decisivos.

Em 1963, aos 19 anos, Flora casou-se com Admar Bertolli, então leiteiro e posteriormente vereador de Curitiba pelo MDB nas legislaturas de 1969-72, 1973-76 e 1977-82. Juntos, em 1964, adquiriram um pequeno restaurante, rebatizado de Restaurante Madalosso, com o crescimento do negócio, em 1970, Flora e seus irmãos inauguraram o Novo Madalosso, que se tornou um dos maiores e mais renomados estabelecimentos gastronômicos das Américas e um dos maiores do mundo, segundo o Guinnes Book, com cinco mil lugares, consolidando o local como um ponto turístico e cultural essencial em Curitiba.

Contribuições e Reconhecimento

O Restaurante Madalosso não só é um marco na culinária local, como também um empregador significativo e um parceiro ativo em iniciativas sociais, como o Programa Mesa Solidária, que fornece refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade. Flora também foi uma das fundadoras da tradicional Festa da Uva de Curitiba, que em 2024 alcança sua 64ª edição, promovendo a cultura e a gastronomia local.

Flora Madalosso Bertolli recebeu diversos reconhecimentos ao longo de sua vida, incluindo o título de Mãe do Ano em 2007 e a cidadania honorária de Curitiba em 2010. Em 2015, foi agraciada com a Ordem Estadual do Pinheiro, a mais alta honraria concedida pelo governo do Paraná.

Legado e Valores

Com a recente reformulação da marca do restaurante para “Família Madalosso”, Flora e sua família continuam a expandir e inovar nos negócios, mantendo firme os pilares que norteiam sua vida: honestidade, trabalho, fé e família. Este novo processo trouxe novas diretrizes, organizou os pilares dos novos negócios do grupo e fortaleceu a essência da empresa com o novo slogan: Comida Afetiva com gostinho de boas memórias.