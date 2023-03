Assembleia Legislativa homenageia o cônsul-geral da Itália

A proposição dos deputados Ademar Luiz Traiano (PSD), Alexandre Curi (PSD) e da deputada Maria Victoria (PP) pretende marcar a passagem do cônsul-geral da Itália em Curitiba, Salvatore Di Venezia, que após seis anos à frente da representação italiana na capital paranaense, retorna ao país natal para novas atribuições.

Na próxima segunda-feira (20), durante o Grande Expediente, às 14h30, no Plenário Deputado Waldemar Daros, será entregue a Menção Honrosa da Assembleia Legislativa do Paraná, em reconhecimento ao trabalho realizado pelo cônsul italiano, em especial na área cultural, além de um forte trabalho na regularização de cidadanias italianas, visto o Brasil abrigar uma das maiores comunidades de descendentes italianos no mundo.

Perfil

Nascido em Avellino, Itália, em 3 de outubro de 1957, concluiu a licenciatura em Ciências Políticas na Universidade Fredeia II, de Nápoles, em 24 de março de 1981. Iniciou a carreira no Ministério da Relações Exteriores em 30 de novembro de 1984. Exerceu a Direção geral do Gabinete de Cooperação para o Desenvolvimento. Foi Vice-Cônsul da Itália no Consulado da Itália em São Paulo de 1984 a 1988.

Foi cônsul do Consulado da Itália em Hamilton, Ontário, no Canadá, de 1994 a 1997. Também foi Conselheiro da Embaixada da Itália em Madrid, de 2005 a 2010. De 2010 a 2013 foi Cônsul Geral da Itália em Curitiba, para o Paraná e Santa Catarina. Retornou ao posto máximo do Consulado da Itália em Curitiba em 2020, permanecendo até o mês de março de 2023.

Nova luz

O cônsul Salvatore Di Venezia trouxe nova luz às comunidades italianas no Sul do Brasil, resgatando antigas reivindicações os cidadãos italianos no Paraná. Sob sua chefia, o Consulado-Geral da Itália no Paraná e Santa Catarina ganhou uma nova sede. Promoveu iniciativas de cooperação educacional que possibilitaram a aprendizagem do idioma italiano para crianças, jovens e adultos, através de parcerias com a Universidade Federal do Paraná e a rede municipal de ensino de Curitiba.

Desenvolveu diversas ações de diplomacia cultural entre o Paraná e a Itália, que gera empregos através de importantes atividades econômicas da indústria criativa paranaense, tal como o Festival Mia Cara Curitiba, além de ações em parceria com instituições como a Sociedade Giuseppe Garibaldi, o Centro de Cultura Italiana e o Centro Cultural Dante Alighieri.