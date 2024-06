Cida BORGHETTI é nomeada patronesse

Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente

A ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti, recebeu o título de patronesse do Programa DEDICA, Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, mantido pelos Amigos do HC.

O evento contou com as presenças de Aline Betenheuser, Chefe de Gabinete da Secretaria Estadual de Políticas para Mulheres, Igualdade Racial e Pessoa Idosa; Melissa Ferreira, superintendente da FAS (Fundação de Ação Social); Anderson Walter representando Maria Alice Erthal, presidente da FAS; Tiago Waterkemper, diretor-presidente do Instituto Curitiba de Saúde; Luiz Carlos Borges da Silveira, ex-ministro da Saúde; Ricardo Marcelo Fonseca, reitor da Universidade Federal do Paraná; Claudete Reggiani, superintendente do Complexo Hospital de Clínicas; Zaki Akel Sobrinho, presidente do Conselho Superior dos Amigos do HC; Denise Remor, vice-presidente dos Amigos do HC; e Domingos Murta, presidente da Associação; entre outros.

“A primeira infância é o momento mais importante no desenvolvimento das pessoas. O período do nascimento aos seis anos é quando ocorre o maior desenvolvimento cerebral, das habilidades cognitivas e socioemocionais. Ao mesmo tempo, é o momento onde as nossas crianças estão mais vulneráveis e, por isso, iniciativas como a do DEDICA são tão importantes”, afirma Cida Borghetti.

Na ocasião, o presidente Domingos Murta falou da importância do programa e da necessidade com os cuidados de crianças e familiares. “O que é feito dentro dessa casa é de extrema importância para a sociedade. São centenas de crianças assistidas pelos profissionais do DEDICA., não só do Paraná. Precisamos cuidar dessas famílias e garantir um futuro para essas crianças e adolescentes”.

Sobre o DEDICA:

O Programa DEDICA presta assistência gratuita e interdisciplinar a crianças e adolescentes vítimas de violências graves e gravíssimas.

Os casos são encaminhados pelo Ministério Público, Varas da Infância, Conselhos Tutelares, Delegacias especializadas, além dos demais atores da Rede de Proteção à infância e adolescência. Oferece assistência médica, psicológica, psicanalítica, social e de proteção legal, além de contar com um projeto de psicopedagogia.

Serviço:

DEDICA

Telefone: (41) 3091-1000

Site: www.dedica.org.br