Cidadania23 do Paraná realiza Workshop

Plano de ação para reorganizar o partido

Na primeira segunda-feira de março, 06, das 18h30 às 21h, de forma virtual, o diretório estadual do Cidadania23 do Paraná realiza o primeiro workshop de planejamento estratégico para os diretórios municipais. O encontro tem como objetivo auxiliar coordenadores, presidentes, secretários e tesoureiros na criação de um plano de ação para discutir e reorganizar o Cidadania23 no Paraná após o último pleito.

Nesta formação estarão em pauta temas como análise de cenário, federação, definição de objetivos, organização de trabalhos (núcleos de base e temáticos, grupos de trabalho), formação de chapa e um tempo dedicado para dúvidas.

Segundo um dos idealizadores do projeto e presidente do Cidadania Curitiba, Josué Sander (foto), este é um dos diferenciais do Cidadania23.

“Da mesma forma que o nosso partido realiza um curso para capacitar os seus pré-candidatos, nós tivemos a ideia de realizar esta formação para os dirigentes municipais estarem cada vez mais preparados para os próximos desafios. Queremos com isso que cada coordenador, presidente, secretário e tesoureiro leve as orientações para os filiados do seu município e juntos construirmos um Cidadania23 cada vez mais forte”, finalizou Sander.