Confirmada eleição da AMP no próximo dia 20

Na sede da entidade no Edifício Wawel (Praça Osório)

No dia 20 de março (uma segunda-feira), das nove às 17 horas na sede da AMP(Associação dos Municípios no Norte Pioneiro), no Edifício Wawel, Praça Osório, 400 – 4o. andar, acontecerá a votação presencial, durante todo o dia, para eleição da nova diretoria.

“Quero aqui, reafirmar juntamente com todos os integrantes da nossa chapa: Juntos, Construindo o Paraná que Queremos, o compromisso com as pautas municipalistas que garantem mais recursos e direitos, permitindo mais desenvolvimento e valorizando a população. O voto manifesta força do município e aumenta nossa responsabilidade”, disse na tarde deste sábado, dia 11, candidato único à presidência da entidade, Edimar Santos (foto com o governador).

Ele é prefeito de Santa Cecília do Pavão.