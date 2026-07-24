Convenção do PSD atrai milhares: vídeo

Na manhã deste sábado na Capital de todos os paranaenses

O PSD do Paraná promove na manhã deste sábado, dia 25 , em Curitiba, sua convenção estadual, evento que oficializará a candidatura do deputado federal e ex-secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, ao Governo do Estado nas eleições de 2026.

Será no Espaço Torres (Paraná Clube) na Avenida Presidente Kennedy, 2377, bairro Guaíra, em Curitiba.

A convenção representa mais um passo no processo sucessório do governador Ratinho Junior, que anunciou, em abril deste ano, Sandro Alex como o nome escolhido para dar continuidade ao projeto político e administrativo iniciado em 2019. Atualmente, o PSD administra 201 das 399 prefeituras paranaenses, consolidando-se como a maior força política municipal do Estado e ampliando sua presença em todas as regiões.

Durante o encontro também será formalizado o apoio da legenda à candidatura do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (Republicanos), ao Senado Federal.

Integrantes de outros partidos, como Progressistas, Avante e União Brasil também estarão presentes.

A escolha dos dois nomes ocorre em um momento em que a atual gestão estadual chega ao último ano de mandato com elevados índices de aprovação popular. O governo destaca avanços em áreas como infraestrutura, geração de empregos, educação, saúde e segurança pública como principais resultados alcançados nos últimos anos.

Sandro Alex ganhou projeção estadual ao comandar a Secretaria de Infraestrutura e Logística durante praticamente todo o período dos dois mandatos de Ratinho Junior. À frente da pasta, coordenou um amplo programa de investimentos em obras rodoviárias, logística e mobilidade urbana.

Entre os projetos executados sob sua gestão estão a implantação do novo modelo de concessões rodoviárias do Paraná, considerado o maior pacote de concessões da América Latina, além da construção da Ponte de Guaratuba, da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, da Perimetral Leste de Foz do Iguaçu e do início das obras de triplicação da BR-277 entre Curitiba e o Litoral. Também avançaram as duplicações de rodovias estaduais em diversas regiões do Estado, incluindo Londrina, Maringá, Irati e Guarapuava.

Outro destaque foi o programa de pavimentação em concreto, que já soma quase mil quilômetros de rodovias executados, além de investimentos em aeroportos regionais, pavimentação urbana e infraestrutura rural em centenas de municípios.

Na área logística, os Portos do Paraná alcançaram reconhecimento nacional ao serem apontados por seis anos consecutivos como os mais eficientes do país. O período também foi marcado pela conclusão do Moegão de Paranaguá, considerada a maior obra pública portuária em execução no Brasil e estratégica para ampliar a capacidade de exportação do Estado.

Natural de Ponta Grossa, Sandro Alex, de 53 anos, iniciou sua trajetória profissional na comunicação antes de ingressar na política. Foi vereador, deputado estadual e exerce mandatos consecutivos como deputado federal desde 2007. Aliados destacam sua participação direta na implementação das principais ações do governo estadual e apontam sua experiência administrativa como um dos fatores que fortaleceram sua pré-candidatura ao Palácio Iguaçu.