Convocação de Convenção do MDB de Ibaiti

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO MUNICIPAL PARA ELEIÇÕES 2024 MDB de IBAITI/PR.

MDB – MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO – DIREÇÃO PARTIDÁRIA DO MUNICIPIO DE IBAITI/PR, por meio do seu Presidente municipal Sr. RENAN DA CRUZ MATTEOLI, nos termos do Estatuto Partidário, vem

CONVOCAR os Convencionais para a CONVENÇÃO MUNICIPAL PARA ELEIÇÕES 2024, que se realizará no dia 03 de Agosto de 2024, das 19:00 horas às 21:00 horas, na Rua Ana Nery, 207 – Centro –IbaitiPr:

ORDEM DO DIA:

1. Deliberação sobre Coligação Majoritária;

2. Escolha de Candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador;

3. Sorteio dos números dos candidatos e escolha de nomes de urnas;

4. Indicação de representantes de coligação/delegados;

5. Delegação de poderes ao representante da coligação para celebrar

coligações com outros partidos

6. Outros assuntos de interesse partidário

Município de Ibaiti/Pr.. DATA 19/07/2024

Renan da Cruz Matteoli

Presidente Municipal do MDB

19/07/2024.