Domingo tem Kairós por Cura e Libertação

Em Santuário de Santo Antônio da Platina

Neste domingo, dia 26, Kairós por Cura e Libertação, em Santo Antônio da Platina.

Início pela manhã com celebração de Missa, Louvor, Pregação, momento de Cura com a Cruz ( Frei Wilson), Avivamento, Cura e Libertação durante todo o dia , encerrando às 18 horas com a Benção do Santíssimo Sacramento (foto principal).

Promoção conjunta da Comunidade Católica Proclamai e do Santuário Nossa Senhora das Graças (Endereço 👉🏾 KM 42 da Rodovia PR-092 Fazenda Santa Teresinha).

Kairós (em grego: καιρός, “o momento oportuno”, “certo” ou “supremo”), na mitologia grega, é o deus do tempo oportuno. Kairós é referido a partir do século V a.C., quando Íon de Quios lhe dedicou um hino, no qual o celebra como o filho mais jovem de Zeus.

No âmbito religioso, a palavra é utilizada no sentido de “tempo espiritual” ou “o tempo de Deus”, que diverge do conceito cronológico de tempo terrestre, ou seja, as horas, os dias, os anos etc.