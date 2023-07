AMUNORPI convida toda a população

O presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI), prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano, juntamente com o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, convidam a todos para participarem de eventos.

Serão “Encontro de autoridades e abertura oficial da Fetexas” de 2023, com a presença do Secretário de Saúde do Estado, Beto Preto, demais autoridades e deputados Pedro Lupion (foto) e Luiz Cláudio Romanelli.

A reunião acontecerá no dia 13 de julho, quinta-feira, às 18h30, no Centro de Eventos, em Jacarezinho.