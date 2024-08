S.A.P.: EVENTO no 7º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros Independente (vídeo)

Na tarde desta quinta-feira em Santo Antônio da Platina

Aconteceu cerimônia na tarde desta quinta-feira, dia primeiro, no 7º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros Independente (SBGI), no centro de Santo Antônio da Platina.

No Quartel, ocorreu a entrega de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) com mudança de Categoria habilitando nove novos Bombeiros Militares para conduzir Ambulância e Caminhão de combate à incêndio.

Presentes o comandante major Ezequiel Siqueira, prefeito Professor Zezão, Capitão Angelino José de Siqueira. tenente Arthur Borges,e o secretário de Assistência Social, Cristiano Benedito Lauro, e o empresário, líder classista, e instrutor de trânsito Ivonei Clauer Bozi.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario