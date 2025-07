Excursão para Fetexas facilita acesso; confira

Moradores de SAP e distritos podem garantir transporte ida e volta por apenas R$ 30,00

Com expectativa de público recorde e atrações de peso, a FETEXAS 2025 está prestes a começar, reunindo milhares de visitantes entre os dias 10 e 13 de julho, em Jacarezinho. Para quem deseja curtir a festa com comodidade e segurança, está sendo organizada uma excursão oficial com transporte ida e volta, partindo de Santo Antônio da Platina (cidade), Platina e Monte Real.

O valor por pessoa é acessível: R$15,00 por trecho, totalizando R$30,00. O transporte será realizado em vans e carros, com vagas limitadas — por isso, os interessados devem reservar com antecedência pelo WhatsApp (43) 99156-8490.

A programação da FETEXAS promete agitar o público com grandes nomes da música nacional. Confira as atrações principais:

Quinta-feira (10/07): Murilo Huff + DJ Jiraya Uai

Sexta-feira (11/07): Menos é Mais + Sambô

Sábado (12/07): Rionegro & Solimões

Domingo (13/07): Luan Santana

Além dos shows, o evento contará com rodeio, motocross, parque de diversões, praça de alimentação e exposições de diversos setores, consolidando a FETEXAS como uma das maiores festas do Norte Pioneiro do Paraná.

A organização refo