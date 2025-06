Fé marca Corpus Christi (assistam)

Comunidade participou

A celebração de Corpus Christi em Santo Antônio da Platina reuniu centenas de fiéis na manhã desta quinta-feira (19), em uma demonstração de fé cristã. A programação começou às oito horas com a Missa campal realizada em frente à sede da Prefeitura presidida pelo padre Marcos Paulo da Paróquia Santo Antônio de Pádua.

Em seguida, a procissão com o Santíssimo percorreu a Rua Marechal Deodoro da Fonseca até a Igreja Matriz, onde aconteceu a bênção final.

Desde as primeiras horas da madrugada, por volta das 4h15, voluntários das pastorais, movimentos e comunidade em geral estiveram no centro da cidade para a confecção dos tradicionais tapetes que ornamentaram o trajeto da procissão. Participaram membros do Movimento Familiar Cristão (MFC), Cursilho, Catequese, Pastoral da Saúde, Serviço de Animação Vocacional (SAV) e outros grupos da Igreja, além de fiéis que espontaneamente se juntaram à ação.

Além da celebração no centro da cidade, várias capelas também realizaram missas e procissões, ampliando o alcance da solenidade que é uma das mais importantes do calendário católico.

Como gesto concreto de solidariedade, a Paróquia Santo Antônio de Pádua está promovendo uma campanha de arrecadação de fraldas geriátricas nos tamanhos G e GG. As doações serão destinadas aos idosos atendidos pelo asilo da cidade.

A Solenidade de Corpus Christi, que significa “Corpo de Cristo”, tem origem na Bélgica, no século XIII. A iniciativa surgiu após visões da beata Juliana de Rétine, que sentia faltar uma festa específica em honra ao Santíssimo Sacramento. Com o apoio de líderes religiosos da época, incluindo o futuro Papa Urbano IV, a celebração foi instituída oficialmente pela Igreja Católica. Um episódio que também influenciou a oficialização da festa foi o milagre de Bolsena, na Itália, quando uma hóstia teria sangrado nas mãos de um sacerdote que duvidava da presença real de Cristo na Eucaristia.

Em junho de 1264, o papa acolheu o corporal ensanguentado de Bolsena, e no dia 11 de agosto, do mesmo ano, instituiu a festa para toda a Igreja, publicando a Bula Transiturus. Nela, lembrava também da visão da beata Juliana. Pouco depois, o papa celebrou a festa na cidade de Orvieto, com grande solenidade e participação popular.

Com rapidez, começando por diversas cidades da Bélgica, da França, da Alemanha e da Itália, a celebração se expandiu. A súbita morte do papa Urbano, em 2 de outubro de 1264 impediu que a celebração tivesse maior e mais repentina difusão.

Entre todas as procissões, a do Corpus Christi tornou-se a mais participada e solene, apesar das limitações e ambiguidades que comporta tal manifestação popular. As raízes da ambiguidade se encontram ainda no início. Na época, o desejo de ‘ver a hóstia’ era considerado como o ato de fé mais importante, enquanto o sentido da comunhão ao Corpo do Senhor tinha-se quase perdido. Somente em tempos mais recentes se retoma, na teologia e na vida cristã, a centralidade da celebração eucarística; nela, de fato, o culto à divina Eucaristia deve encontrar seu fundamento. Se desligar de sua nascente, as sagradas espécies perdem a ligação com o mistério pascal, memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor.

Hoje, a Igreja recomenda que o culto eucarístico manifeste dependência e referência à celebração, e na solenidade do Corpo e Sangue de Cristo, a procissão seja “um sinal de fé e de adoração da comunidade”. Recomenda-se que a hóstia a ser levada em procissão seja consagrada na mesma missa; os cantos e as orações deverão contribuir para que todos manifestem sua fé em Cristo, atentos somente ao Senhor. Assim, a procissão tornar-se-á um verdadeiro testemunho do Senhor que continua ‘no meio de nós’ e, pela fé dos discípulos, sinal de sua presença em nossa vida do dia-a-dia.

Com fé, tradição e solidariedade, a comunidade platinense reforçou mais uma vez os valores que sustentam a celebração do Corpus Christi.

Imagens: Sheila Ferreira/Especial para o Npdiario