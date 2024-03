Ligga Arena sediará SMART CITY EXPO

CAP e dona do naming rights da Arena planejam transformá-la num local multieventos para impulsionar negócios



A Ligga Arena será a nova casa do Smart City Expo Curitiba a partir de 2025. O anúncio foi feito

em conjunto pelo Club Athletico Paranaense (CAP), iCities e Ligga, durante o coquetel de lançamento da feira deste ano. Como um dos principais patrocinadores da edição, a Ligga – operadora referência em telecomunicações no Paraná – tem a missão de, em parceria com o CAP, transformar o espaço em um centro de conectividade e entretenimento para impulsionar novos negócios no Brasil.

Detendora do naming rights do estádio desde junho de 2023, a Ligga comemora a mudança e acredita que ela contribuirá para mudar a experiência dos visitantes em termos de conectividade, climatização e oportunidades de negócios. Realizado em uma arena esportiva pela primeira vez no país, a novidade representa um marco para o estado do Paraná e toda a América Latina.

“Escolhemos o evento como palco para lançar nossa marca dois anos atrás e, agora, a Ligga Arena, nossa segunda casa, abrigará a edição de 2025. Sediar o evento é motivo de orgulho e de satisfação, além de uma oportunidade única para destacar o potencial da tecnologia nascidades brasileiras”, afirmou o CRO da Ligga, Rafael Marquez.

Com o crescimento anual do evento, a evolução do espaço foi algo natural e levá-lo para a Ligga Arena, que está localizada na área central da cidade, representa a ocupação dos espaços públicos, uma vertente importante do conceito de cidades inteligentes. No próximo ano, a ideia é receber cerca de 20 mil pessoas e bater todos os recordes até então.

Na sexta edição do Smart City Expo Curitiba, que será realizada entre 25 e 27 de março de 2025, o iCities – hub de cidades inteligentes no Brasil e organizador do evento com a FIRA Barcelona – planeja dobrar o número de expositores que estará na Ligga Arena. Para aprimorar a experiência dos visitantes, o local contará com um boulevard de serviços, estacionamento coberto, camarotes, entre outras estruturas adicionais.

“Como organizadores do evento há meia década, estamos muito felizes em poder ter o Smart City Expo Curitiba na Ligga Arena em 2025, que tem tudo a ver com nosso evento, garantindo uma experiência mais humanizada e inovadora para todos os participantes. Será um grande marco para Curitiba, que é a cidade mais inteligente do mundo, e para o evento como um todo”, completou o sócio-diretor do iCities, Caio Castro.

Para o CEO do CAP, Alexandre Leitão, “o evento valoriza a inovação e a tecnologia em prol de cidades mais sustentáveis e eficientes. Ele tem o perfil da nossa Ligga Arena, que é o estádio mais moderno do Brasil e que, em parceria com a Ligga, temos o intuito de torná-lo ainda mais conectado, inteligente e inovador”.

Sobre a Ligga: Sediada em Curitiba, a Ligga é uma operadora de telecomunicações referência no estado do Paraná e pioneira na popularização do acesso à banda larga fixa por fibra ótica no país. A companhia investe em tecnologia e expansão com mais de 50 mil quilômetros de infraestrutura de rede e atendimento de aproximadamente 380 mil clientes em mais de 400 cidades no Paraná, em São Paulo e no Mato Grosso.

Detentora dos direitos de exploração do 5G no Paraná, em São Paulo e na região Norte, a empresa se prepara para expandir a sua atuação no território nacional, oferecer conexão de alta qualidade e baixíssima latência, tendo o cliente como protagonista e “ativo” mais estratégico do negócio.

Sobre o iCities: O iCities é reconhecido como a empresa pioneira em cidades inteligentes no Brasil e, com mais de 12 anos de experiência e sede em Curitiba, a organização tem como objetivo proporcionar uma melhor qualidade de vida aos cidadãos, acreditando que pessoas inteligentes criam cidades inteligentes.

A empresa concentra seus esforços em unir stakeholders para o desenvolvimento de projetos e soluções inovadoras nas cidades. Possuindo um amplo acervo de parcerias e contratos com empresas e governos, o iCities atua desde o estudo e levantamento de demandas até a identificação de empresas especializadas para as mais diversas soluções para o aprimoramento de cidades mais inteligentes.

Além disso, destaca-se na área acadêmica com programas de formação executiva em temáticas relacionadas, por meio do Smart City Expert e do Programa de Inovação para a Gestão Pública (PIGP). Como detentores da chancela da Fira Barcelona no Brasil, uma instituição internacional com 90 anos de história e inúmeros eventos globais, o iCities celebra seu grande case de sucesso, o Smart City Expo Curitiba.